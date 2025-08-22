Не раствориться в дыму глобальной машины смерти

В глухом переулке мировой политики развеиваются иллюзии и рассыпаются в прах надежды. Ожидания, что переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами приведут к миру в Украине, оказались несостоятельными. Молох продолжает свою жатву, а глобальная машина смерти не снижает обороты. Для наивных это стало неожиданностью, но для тех, кто сохранил трезвость суждений, всё было очевидно заранее. Те встречи и дипломатические маневры были не чем иным, как театральной постановкой для так называемого «прогрессивного человечества» и бессильного «общественного мнения». Попытка убедить человечество в том, что гнойный перитонит можно вылечить прикладыванием холодного компресса, ничего кроме горькой иронии вызвать не может. И тем не менее, находятся миллионы тех, кто готов поверить в эту иллюзию. Но как, скажите, можно надеяться, что силы, развязавшие войну в Украине и запустившие смертоносный механизм, вдруг решат его остановить? Особенно, если учесть, что их интересы требуют не остановки, а продолжения войны?

Эта официально необъявленная, но реально идущая мировая война протекает весьма многолико. Её эпизоды мы наблюдаем в зловещей дымке над сектором Газы, которую уже сравнивают с дымом печей Освенцима. Она проявляется в том, как вчерашних палачей из рядов «Исламского государства», ставших в Сирии «законной властью», принимают в парадных залах «демократических государств». Она выражается в решении Трампа назначить награду в 50 миллионов долларов за голову законного президента Николаса Мадуро и направить американские военные корабли к берегам Венесуэлы. Она же оживает в джунглях Уганды, где, несмотря на обещания Барака Обамы «покончить» с этим злом, продолжает орудовать садистская «Божественная армия» Джозефа Кони, проступает в тюремной камере перуанского президента Педро Кастильо и в уступках псевдолевых Боливии, обменивающих богатства и суверенитет своей страны на печеньки американских эмиссаров. Происходящее не является иррациональным хаосом. Наоборот, перед нами железная логика, в соответствии с которой одни и те же причины порождают одинаковые сценарии. Ещё двадцать лет назад Курт Воннегут писал, что вьетнамская война сделала миллионеров миллиардерами, а война в Ираке превратит миллиардеров в триллионеров. В этом и заключается «прогресс». Стратегия тех, кто не позволяет машине смерти замедлиться, куда более последовательна, чем у гуманистов и пацифистов всех мастей. Это было доказано во времена пандемии, когда под лозунгами «спасения жизни» были порабощены миллиарды людей. Тогда же колоссальная прибыль сочеталась с отработкой методов контроля над массами. Так зачем же тем, кто заработал миллиарды на торговле вакцинами и конструировании коллективного страха, желать мира? Сегодняшняя война против человечества — это порождение транснационального корпоративного капитализма, закатанного в броню технологий и финансов. Политики, произносящие фальшивые речи — всего лишь винтики и послушные актёры, обслуживающие интересы этой машины. Пресса, раздувающая пламя, зарабатывает на каждой вспыхнувшей и угасшей искре, а сам капитализм давно уже продемонстрировал себя, как отлаженная система катастроф, в которой каждая новая становится масштабнее и продолжительнее предыдущей. В этих условиях «луддитская тактика» бессильна: машина слишком защищена деньгами и цифровыми технологиями.

Современное человечество поставлено в положение растерянного ученика, которому задают бессмысленные вопросы. Но стоит ему лишь понять всю их бессмысленность, как вопросы мгновенно меняются. Эта игра навязывается массам в качестве «турнира знаний», а масс-медиа закрепляют новые аксиомы, не требующие доказательств. Так США, не предъявляя доказательств, называют Мадуро «главным наркоторговцем» и «лидером террористической сети», а машина прессы тиражирует эту картинку до тех пор, пока ложь не превращается в «общепринятую истину». Идеологический фронт жесток не меньше, чем военный. Посты о том, что после геноцида в Газе Холокост перестанет служить индульгенцией для политики Израиля, мгновенно удаляются, как это произошло с текстом публициста Артема Кирпиченка.