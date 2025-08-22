USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Турция предлагает модель Агдама для Украины

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
04:15

Принимая в Белом доме Владимира Зеленского и европейских лидеров, президент США Дональд Трамп заявил, что после трёх лет войны между Украиной и Россией появилась возможность достижения мира. При этом президент США однозначно исключил возможность отправки американских миротворцев на украинскую территорию, подчеркнув, что ответственность за эту миссию должна полностью лечь на плечи Европы.

Заявление Трампа прозвучало на фоне ожиданий прямой встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, к которой США намерены подключиться в качестве посредника.

Тем не менее, в Кремле предложение Трампа восприняли без особого интереса. Подобные технические переговоры уже проводились ранее в Стамбуле при посредничестве Турции, что позволило достичь ряда практических результатов, включая освобождение пленных, хотя к политическому прорыву это не привело. Турция с самого начала войны активно позиционировала себя как посредник и выражала готовность принять в Стамбуле переговоры между Киевом и Москвой.

Что предложил вице-президент Джевдет Йылмаз?

Однако после переговоров Трампа и Путина в Анкоридже Турция частично поддержала американскую инициативу и рассматривает возможность участия в миротворческой миссии, включая размещение своих подразделений на украинской территории, но только при принципиальном согласии Москвы.

На прошлой неделе вице-президент Турции Джевдет Йылмаз участвовал по видеосвязи в заседании «Коалиции добровольцев», созданной европейскими странами для обсуждения отправки миротворцев в Украину. Йылмаз заявил, что Анкара готова поддержать любую миссию, направленную на обеспечение прекращения огня. Заявление вице-президента полностью вписывается в стратегию Турции, которая пытается одновременно и сохранять контакты с Россией, и укреплять свои позиции на украинском направлении.

Дискуссия о гарантиях безопасности Украины продолжается уже более года, но Москва последовательно отвергает любое присутствие войск НАТО на украинской территории. В этой связи Турция предложила ограничить роль миссии морской сферой - разминированием акватории Черного моря, охраной торговых маршрутов и восстановлением украинского флота. При этом турецкие аналитики считают, что, учитывая опыт совместного контроля прекращения огня в Агдаме в 2020 году и совместные патрули в Сирии, теоретически Москва может согласиться на размещение турецких военных в Украине, если они будут действовать вне рамок НАТО.

Турция предлагает "Агдамскую модель" для Украины

Несмотря на активность официальной Анкары, турецкие официальные лица демонстрируют осторожность, заявляя, что преждевременно на раннем этапе переговоров под руководством США обсуждать план европейской миротворческой миссии. По мнению источников, если такой план существует, то в первую очередь в миссию должны входить страны, сохранявшие нейтралитет в ходе российско-украинской войны, и Турция в таком случае рассчитывает занять ведущую позицию.

Анкара заинтересована в сохранении отношений с Москвой, но, в то же время, она полна решимости укреплять своё влияние в архитектуре европейской безопасности, включая обеспечение безопасности Украины и региона Черного моря.

Между тем, финская газета Iltalehti сообщила со ссылкой на западные источники, что европейские страны готовятся направить в Украину до 50 тысяч военнослужащих. По данным издания, операционный план уже разработан, а командовать миссией будет европейский генерал, чьё имя пока не раскрывается.

Таким образом, инициатива президента Трампа и реакция европейских союзников демонстрируют попытку выстроить новую конфигурацию безопасности вокруг Украины, где ключевым вопросом остаётся сохранение баланса между интересами США, осторожностью Европы и стремлением Турции закрепиться в роли посредника.

SOCAR ушел за копями в Персидский залив
SOCAR ушел за копями в Персидский залив наши подробности
04:31 321
Воры пробрались и похитили банк в Баку. Деньги исчезли бесследно...
Воры пробрались и похитили банк в Баку. Деньги исчезли бесследно... беспрецедентное дело
04:25 843
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 488
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот
03:45 790
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу все еще актуально
21 августа 2025, 22:49 4225
Удалось ли Армении убедить Иран?
Удалось ли Армении убедить Иран? главный вопрос
03:30 486
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне» все еще актуально
21 августа 2025, 21:00 8422
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика наш комментарий
03:14 1370
Что за выстрелы в Иране?
Что за выстрелы в Иране? главное на этот час
01:45 1885
США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
02:06 938
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности; все еще актуально
21 августа 2025, 15:33 5819

