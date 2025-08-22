Турция предлагает модель Агдама для Украины

Принимая в Белом доме Владимира Зеленского и европейских лидеров, президент США Дональд Трамп заявил, что после трёх лет войны между Украиной и Россией появилась возможность достижения мира. При этом президент США однозначно исключил возможность отправки американских миротворцев на украинскую территорию, подчеркнув, что ответственность за эту миссию должна полностью лечь на плечи Европы. Заявление Трампа прозвучало на фоне ожиданий прямой встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, к которой США намерены подключиться в качестве посредника. Тем не менее, в Кремле предложение Трампа восприняли без особого интереса. Подобные технические переговоры уже проводились ранее в Стамбуле при посредничестве Турции, что позволило достичь ряда практических результатов, включая освобождение пленных, хотя к политическому прорыву это не привело. Турция с самого начала войны активно позиционировала себя как посредник и выражала готовность принять в Стамбуле переговоры между Киевом и Москвой.

Однако после переговоров Трампа и Путина в Анкоридже Турция частично поддержала американскую инициативу и рассматривает возможность участия в миротворческой миссии, включая размещение своих подразделений на украинской территории, но только при принципиальном согласии Москвы. На прошлой неделе вице-президент Турции Джевдет Йылмаз участвовал по видеосвязи в заседании «Коалиции добровольцев», созданной европейскими странами для обсуждения отправки миротворцев в Украину. Йылмаз заявил, что Анкара готова поддержать любую миссию, направленную на обеспечение прекращения огня. Заявление вице-президента полностью вписывается в стратегию Турции, которая пытается одновременно и сохранять контакты с Россией, и укреплять свои позиции на украинском направлении. Дискуссия о гарантиях безопасности Украины продолжается уже более года, но Москва последовательно отвергает любое присутствие войск НАТО на украинской территории. В этой связи Турция предложила ограничить роль миссии морской сферой - разминированием акватории Черного моря, охраной торговых маршрутов и восстановлением украинского флота. При этом турецкие аналитики считают, что, учитывая опыт совместного контроля прекращения огня в Агдаме в 2020 году и совместные патрули в Сирии, теоретически Москва может согласиться на размещение турецких военных в Украине, если они будут действовать вне рамок НАТО.