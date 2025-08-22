Воры пробрались и похитили банк в Баку. Деньги исчезли бесследно...

Через неизвестных посредников в Баку были доставлены специальные ключи и инструменты для взлома сейфов. 17 марта утром Гринкевич впервые попытался их вскрыть, но все пошло наперекосяк: инструменты не подошли, а сам Гринкевич был вынужден уйти с пустыми руками. Тогда в игру вступил второй участник, Алексей Бабаев, прибывший из Воронежа. Его роль была определена заранее: забрать похищенное и обеспечить транспортировку ценностей на съёмную квартиру в Ясамальском районе.

Готовилось всё тщательно. Сергей Гринкевич прибыл в Баку из Грузии за несколько недель до преступления. Его первым шагом стала аренда трёх банковских сейфов в головном офисе Bank BTB на улице Юсифа Самедова. Это дало ему официальный повод регулярно посещать депозитное хранилище. С виду — добропорядочный клиент банка, а на деле — разведчик, изучающий систему замков, расположение ячеек и распорядок работы сотрудников банка. Каждое его посещение превращалось в сбор информации, которую затем он передавал «Герману».

Ограбление, произошедшее в Баку в марте 2023 года, по праву можно назвать «интернациональным». В преступный сговор вошли граждане России и Беларуси, а план разрабатывался в тесной координации с оставшимся в тени сообщником по кличке «Герман», который по сей день находится в розыске.

Вечером того же дня наступил решающий момент. Гринкевич вернулся в банк с новым набором инструментов. Вроде бы надёжное депозитное хранилище оказалось уязвимым, и замки поддались. Сейф Рейханы Гаджиевой был вскрыт, и преступник вынес из него 316 тысяч манатов и 24 тысячи долларов США. Из ячейки Зибейды Гурбановой он забрал ещё 55 тысяч долларов и целую партию золотых украшений. Лишь сейф Нурлана Кязымова устоял перед попытками взлома. Всё похищенное Гринкевич сложил в сумку и передал Бабаеву, который ждал его за пределами банка.

Однако тщательно продуманный план дал сбой именно там, где сообщники чувствовали себя наиболее уверенно. В тот же вечер оба были задержаны. Операция, рассчитанная на бесшумное исчезновение с крупной добычей, обернулась громким провалом.

Судебное разбирательство добавило драматизма. Гринкевич признал лишь часть вины, утверждая, что был обманут «Германом», который уверял его, что деньги принадлежат знакомым и должны быть «переданы». Бабаев вообще отрицал участие в ограблении, представляя себя наивным курьером, не подозревавшим о криминальной подоплёке. Но в материалах дела были зафиксированы все их шаги - встречи, переписка, переводы денег.

Потерпевшими были признаны владельцы вскрытых сейфов. Зибейда Гурбанова заявила, что только похищенное золото оценивалось в 150 тысяч манатов. Часть имущества удалось вернуть, но значительные суммы бесследно исчезли.

Решением суда Сергей Гринкевич и Алексей Бабаев получили по 12 лет строгого режима. «Герман», чьё имя красной нитью проходило по всем материалам следствия, так и остался в тени, хотя к этой фигуре вели все нити преступления. Именно «Герман» задумывал операцию, рассылал инструкции, снабжал сообщников инструментами и в итоге оставил их в одиночку отвечать за содеянное.

Так провалилась преступная афера, которая должна была стать образцом профессионально подготовленного ограбления: с разведкой, со сложной системой ролей и с выходом на криптовалютные каналы для отмывания похищенного.

На деле же она завершилась задержанием уличных исполнителей и исчезновением главного «режиссёра», розыск которого остается для следственных органов делом профессионального принципа.