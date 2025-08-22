SOCAR ушел за копями в Персидский залив

30 мая 2024 года SOCAR приобрела за 285 миллионов долларов три процента в концессии ADNOC (ОАЭ) по освоению этих активов. В разработке месторождения SARB распределение долей выглядит так: ADNOC — 57 процентов, OMV и TotalEnergies — по 20 процентов. В структуре проекта Umm Lulu состав почти идентичен, только вместо TotalEnergies участвует испанская Cepsa. Это означает, что Азербайджан впервые начинает формировать доходы от долгосрочного международного нефтедобывающего проекта, срок действия концессии которого продлится до 2050 года.

В Персидском заливе стартовала деятельность аффилированной структуры — ООО «SOCAR SARB Umm Lulu», учрежденного спустя год после вхождения государственной нефтяной компании Азербайджана в проект ADNOC по освоению месторождений SARB и Umm Lulu, расположенных в 120 километрах от Абу-Даби.

Ресурсная база впечатляет. Геологические запасы SARB оцениваются в 2,57 миллиарда баррелей нефти, а Umm Lulu — почти в 4 миллиарда баррелей. SARB, открытое еще в 1969 году, эксплуатируется с 2010 года, в то время, как месторождение Umm Lulu, разведанное в 1981 году, было несколько лет назад объединено с SARB в рамках общей концессии.

На текущем этапе SARB дает порядка 40 миллионов баррелей нефти в год и параллельно ведется реабилитация добычных мощностей. Umm Lulu обеспечивает добычу свыше 34 миллионов баррелей в год. По оценкам, до конца срока контракта из двух месторождений удастся извлечь 2–3 миллиарда баррелей нефти.

На объектах применяются передовые решения в сфере управления добычей, в частности, технологии интеллектуального мониторинга скважин (Intelligent Well Surveillance, IWS), которые повышают эффективность разработки и позволяют оптимизировать производственные затраты.

Сотрудничество SOCAR и ADNOC имеет стратегический и долгосрочный характер. Летом 2023 года ADNOC с долей в 30 процентов вошла в газоконденсатный проект «Апшерон» на каспийском шельфе, что стало прецедентом двустороннего обмена активами. Кроме того, компании кооперируются в области низкоуглеродных технологий, геотермальной энергетики и водородных проектов.

Для SOCAR участие в SARB и Umm Lulu открывает не только новые источники доходов, но и качественно иной уровень интеграции в глобальные энергетические цепочки. Добытая нефть поступает как на внутренний рынок Объединенных Арабских Эмиратов, так и на экспортные рынки Азии, где оператором поставок выступает ADNOC. Таким образом, Азербайджан впервые через SOCAR становится прямым игроком в добыче на одном из ключевых мировых нефтяных регионов, закладывая основу для расширения своего влияния в глобальной энергетике.