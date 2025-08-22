USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.1110
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Камилла Сейидзаде завершила выступление на чемпионате мира в Бразилии

ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
05:22 569

В Рио-де-Жанейро на «Арене Кариока» продолжается 41-й чемпионат мира по художественной гимнастике.

18-летняя дебютантка взрослых чемпионатов мира Камилла Сейидзаде выступила сегодня с булавами и лентой. За булавы она получила свою самую высокую оценку на этом чемпионате - 26,100 балла. В этом виде она заняла наивысшее для себя 34-е место среди 98 гимнасток.

За упражнение с лентой судьи поставили Камилле оценку 21,700, что позволило занять с этим предметом 66-ю позицию.

С учетом вчерашних выступлений с мячом и обручем в сумме многоборья у азербайджанской гимнастки 71,400 балла. Это 54-я строчка.

Сегодня определились 18 гимнасток, которые выступят в финале многоборья. Они разыграют медали 22 августа. Квалификацию выиграла представительница Германии Дарья Варфоломеев с результатом 92,850 балла.

А 23 августа в борьбу вступит групповая команда Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Софии Мамедовой. В этот день 36 сборных разыграют медали в многоборье и по восемь путевок в два отдельных финала - с пятью лентами, а также с тремя мячами и двумя обручами.

Чемпионат мира в Рио примечателен тем, что впервые титул сильнейших гимнасток планеты разыгрывается в Южной Америке. В чемпионате принимают участие рекордное число стран - 76.

SOCAR ушел за копями в Персидский залив
SOCAR ушел за копями в Персидский залив наши подробности
04:31 1282
Воры пробрались и похитили банк в Баку. Деньги исчезли бесследно...
Воры пробрались и похитили банк в Баку. Деньги исчезли бесследно... беспрецедентное дело
04:25 3229
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 1352
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот
03:45 2082
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу все еще актуально
21 августа 2025, 22:49 4419
Удалось ли Армении убедить Иран?
Удалось ли Армении убедить Иран? главный вопрос
03:30 1131
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне» все еще актуально
21 августа 2025, 21:00 8996
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика наш комментарий
03:14 3166
Что за выстрелы в Иране?
Что за выстрелы в Иране? главное на этот час
01:45 2492
США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
02:06 1373
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности; все еще актуально
21 августа 2025, 15:33 5977

ЭТО ВАЖНО

SOCAR ушел за копями в Персидский залив
SOCAR ушел за копями в Персидский залив наши подробности
04:31 1282
Воры пробрались и похитили банк в Баку. Деньги исчезли бесследно...
Воры пробрались и похитили банк в Баку. Деньги исчезли бесследно... беспрецедентное дело
04:25 3229
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 1352
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот
03:45 2082
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу
Решение принято: Нетаньяху идет на Газу все еще актуально
21 августа 2025, 22:49 4419
Удалось ли Армении убедить Иран?
Удалось ли Армении убедить Иран? главный вопрос
03:30 1131
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне»
Ильхам Алиев: «Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне» все еще актуально
21 августа 2025, 21:00 8996
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика наш комментарий
03:14 3166
Что за выстрелы в Иране?
Что за выстрелы в Иране? главное на этот час
01:45 2492
США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
США прекратили делиться с союзниками информацией по Украине
02:06 1373
Трамп перешел на позицию Путина
Трамп перешел на позицию Путина Федор Крашенинников об угрозе украинской государственности; все еще актуально
21 августа 2025, 15:33 5977
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться