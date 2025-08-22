Камилла Сейидзаде завершила выступление на чемпионате мира в Бразилии

В Рио-де-Жанейро на «Арене Кариока» продолжается 41-й чемпионат мира по художественной гимнастике.
18-летняя дебютантка взрослых чемпионатов мира Камилла Сейидзаде выступила сегодня с булавами и лентой. За булавы она получила свою самую высокую оценку на этом чемпионате - 26,100 балла. В этом виде она заняла наивысшее для себя 34-е место среди 98 гимнасток.
За упражнение с лентой судьи поставили Камилле оценку 21,700, что позволило занять с этим предметом 66-ю позицию.
С учетом вчерашних выступлений с мячом и обручем в сумме многоборья у азербайджанской гимнастки 71,400 балла. Это 54-я строчка.
Сегодня определились 18 гимнасток, которые выступят в финале многоборья. Они разыграют медали 22 августа. Квалификацию выиграла представительница Германии Дарья Варфоломеев с результатом 92,850 балла.
А 23 августа в борьбу вступит групповая команда Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Софии Мамедовой. В этот день 36 сборных разыграют медали в многоборье и по восемь путевок в два отдельных финала - с пятью лентами, а также с тремя мячами и двумя обручами.
Чемпионат мира в Рио примечателен тем, что впервые титул сильнейших гимнасток планеты разыгрывается в Южной Америке. В чемпионате принимают участие рекордное число стран - 76.