Камилла Сейидзаде завершила выступление на чемпионате мира в Бразилии

В Рио-де-Жанейро на «Арене Кариока» продолжается 41-й чемпионат мира по художественной гимнастике.

18-летняя дебютантка взрослых чемпионатов мира Камилла Сейидзаде выступила сегодня с булавами и лентой. За булавы она получила свою самую высокую оценку на этом чемпионате - 26,100 балла. В этом виде она заняла наивысшее для себя 34-е место среди 98 гимнасток.

За упражнение с лентой судьи поставили Камилле оценку 21,700, что позволило занять с этим предметом 66-ю позицию.

С учетом вчерашних выступлений с мячом и обручем в сумме многоборья у азербайджанской гимнастки 71,400 балла. Это 54-я строчка.