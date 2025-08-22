Трамп простил русским удар по американскому заводу

Впервые за относительно долгое время по Украине был нанесен массированный комбинированный ракетно-дроновый удар. Нет, удары не прекращались все то время, пока проходили разговоры о переговорах мировых лидеров. Так, например, 19 августа по Украине прилетело 280 ударных средств, включая десять баллистических и крылатых ракет. Какую-то часть дронов традиционно составляют БПЛА-имитаторы. Но обычно налеты менее внушительны. Зато в атаке в ночь на 21 августа было задействовано 614 средств: 574 дрона и 40 ракет различных типов. Это второй по массивности удар за всю войну. Рекорд удерживает атака 9 июля, когда по Украине была запущена 741 цель. До этого второе рекордное место было за 29 июня: 537 дронов и ракет. Вообще количество убойного железа, летящего по Украине, заметно выросло при президенте-миротворце Дональде Трампе, и чем больше он грозил рассердиться на Владимира Путина, тем больше прилетало.

В нынешнем налете примечательно не только количество ударных средств. Во-первых, впервые прилетело по Мукачево. Этот город в Закарпатье, у самой границы с Венгрией, ни разу за всю войну не подвергался атакам дронов или ракет и считался одним из редких безопасных мест в Украине. В этот раз крылатые ракеты ударили по мукачевскому предприятию, и черный дым от пожара застлал знаменитый замок Паланок, возвышающийся над городом и видный на многие километры. Но более резонансным обстоятельством может оказаться то, что завод в Мукачево принадлежит американской компании Flex, головной офис которой находится в штате Техас. В компании работает 172 тысяч сотрудников, у нее более ста производственных площадок в тридцати странах мира. Flex работает в Украине с 2000 года, завод по производству электроники в Мукачево компания построила в 2012 году. Это предприятие – главный работодатель и налогоплательщик в городе, на нем работает больше трех с половиной тысяч человек. После двух взрывов обошлось без убитых: 600 сотрудников ночной смены находились в убежище, но 12 человек так или иначе пострадали. Завод производит бытовую технику и гражданскую электронику вроде кофемашин. На основании каких разведывательных данных русские решили ударить по предприятию – бог весть. Но последствия могут оказаться серьезными.