Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Советник Трампа обвиняет Индию

10:00

Индии не нужна российская нефть, Нью-Дели участвует в «схеме наживы на нефтепереработке», считает советник Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро. Видео его разговора с журналистами опубликовал C-Span.

Наварро прокомментировал свою статью в Financial Times, в которой призвал Индию «вести себя соответствующим образом», если страна хочет сотрудничать с США по стратегическим вопросам. По словам советника Белого дома, он написал колонку, чтобы «развеять пропаганду, которую ведет индийское правительство».

До начала войны в Украине в 2022 году Индия практически не покупала нефть у Москвы, сейчас же доля России в общем импорте выросла до 35%, отметил он. «Аргумент о том, что им нужна российская нефть, — это чушь», — считает советник Белого дома.

Отвечая на вопрос о дополнительных 25-процентных пошлинах против Индии, о которых президент США Дональд Трамп объявил в начале августа, Наварро заявил, что Нью-Дели «не желает признавать свою роль» в финансировании войны РФ против Украины. По его словам, Индия покупает нефть на доллары, полученные от торговли с США, затем перерабатывает ее и «зарабатывает кучу денег». «Но затем русские используют эти деньги, чтобы производить больше оружия», — сказал Наварро.

В то же время глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что не видит логики в обвинениях Наварро. По его словам, крупнейшим покупателем российской нефти является Китай, а российского СПГ — Евросоюз. Министр напомнил, что США в последние годы сами призывали Индию участвовать в стабилизации мировых энергетических рынков, включая закупки нефти у России.

США не приняли аналогичных мер против Китая, с которым продолжают торговые переговоры. На прошлой неделе Трамп заявил, что пока воздержится от повышения тарифов в отношении китайских товаров, сославшись на прогресс на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе
11:06
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
03:45
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу
09:41
Удалось ли Армении убедить Иран?
Удалось ли Армении убедить Иран?
03:30
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
10:47
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
10:30
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
10:29
Переговоры Алиева и Бердымухамедова
Переговоры Алиева и Бердымухамедова
10:10
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины
04:15
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
03:14
SOCAR ушла за копями в Персидский залив
SOCAR ушла за копями в Персидский залив
04:31

