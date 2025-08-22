Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»

В начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что сумел быстро продвинуться к мирному соглашению в войне России против Украины. Однако уже к четвергу он сменил тон и сказал, что Киев не сможет выиграть войну без новых атак на территорию России. Как отмечает The Wall Street Journal, такой разворот подчеркнул угасающий оптимизм в отношении последней дипломатической инициативы Трампа.

Планы американского лидера провести саммит с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским пока не увенчались успехом. Не сработала и резервная идея, при которой Путин и Зеленский должны были встретиться лично для переговоров об окончании войны. Предложение о возможной отправке западных миротворцев в Украину в случае достижения соглашения также было отвергнуто Кремлем.

По данным WSJ, провал дипломатического прорыва во многом объясняется различиями в подходах лидеров. Бывшие помощники Трампа отмечают, что он склонен к импровизации и делает ставку на личные отношения. Путин же действует методично и без сентиментальности. «Трамп стремится к быстрому завершению конфликта. Путин играет в долгую, рассчитывая улучшить позиции России на поле боя, пока идут переговоры, даже ценой тысяч жертв», — пишет издание.

По мнению аналитиков, последнее заявление Трампа в соцсетях с призывом к украинским ударам по России может быть попыткой вернуть себе рычаги давления, поскольку дипломатия пока не приносит ощутимого результата.

«Это говорит о том, что он понимает: давление на Россию — главный пробел в его так называемой стратегии, — заявил WSJ Александр Вершбоу, бывший посол США в России и НАТО. — Но если за стратегией не стоит реальная военная поддержка, ее ценность снижается».

Фиона Хилл, занимавшая пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности США в период первого срока Трампа, считает, что его встречи с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме лишь запутали процесс. По ее словам, Трамп и Путин, вероятно, по-разному понимают содержание гарантий безопасности.

«Мы как будто застряли в Украине, и сейчас все, включая Путина, пытаются управлять Трампом, — заявила Хилл. — Россияне используют термины в своем контексте, а Трамп этого не улавливает. Возможно, Путин намеренно создавал у него впечатление согласия».

Несмотря на уверенность администрации Трампа в возможности быстрого соглашения, ряд бывших чиновников скептически оценивают перспективы.

«Мы находимся там же, где были две недели назад, и там же, где были полгода назад, — сказал Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине. — Соглашения не будет. Путин никогда не согласится».

Между тем, по данным ABC News, Трамп продолжает настаивать на личной встрече Путина и Зеленского, надеясь, что она станет основой для прекращения войны. Однако нет уверенности, что российский лидер пойдет на такой шаг, несмотря на утверждения Белого дома о его согласии.

Даже простая организация двусторонней или трехсторонней встречи стала бы значимым дипломатическим успехом. Но, как отмечает ABC News, с учетом масштабов разрушений и числа погибших одного формального диалога может быть недостаточно.

Российские официальные лица пока крайне сдержанно комментируют возможность встречи, что в Киеве расценивают как сигнал нежелания Путина вступать в прямой диалог.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил ABC News, что в Киеве «очень и очень скептически относятся к готовности Путина двигаться вперед».

«Путин, похоже, на все отвечал «нет», — сказал собеседник. — Мы были конструктивны, все время говорили «да» и показали Трампу, что хотим мира. И он, похоже, это понимает».