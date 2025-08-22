Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев

«Я созываю в военных штабах, на центральных площадях и в штабах 15 751 народной базы комплексной обороны мобилизацию Боливарианской национальной милиции 23 и 24 августа», - сообщил Мадуро в выступлении перед ополченцами, которое транслировал Venezolana de Televisión.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации национальной милиции в связи с «угрозой» со стороны США.

«Перед преступной угрозой американского империализма Венесуэла вновь одержит победу», - заверил Мадуро.

Мадуро указал на необходимость «отстоять историческое право на построение собственной экономической, политической, культурной, социальной и военной модели» и права Латинской Америки «на независимость и суверенитет».

19 августа Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, информировало о том, что три эсминца ВМС США вскоре прибудут в южную часть Карибского бассейна и будут находиться у берегов Венесуэлы «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». Корабли будут вести разведывательные и наблюдательные миссии, а также в случае необходимости наносить точечные удары. На борту находятся около 4,5 тыс. военнослужащих. Американские корабли могут к выходным достичь берегов Венесуэлы в рамках операции по борьбе с наркокартелями, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Президент Трамп был предельно ясен и последователен. Он готов использовать все возможности Америки, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности», - заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По информации телеканала, операция проводится ввиду усиления давления администрации президента США Дональда Трампа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Трамп обвиняет Мадуро в преступлениях, предположительно, связанных с незаконным оборотом наркотиков.