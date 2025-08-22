Тайная «плантация» марихуаны обнаружена в Шеки

По информации пресс-службы МВД, в результате мероприятий был задержан 32-летний житель Агдамского района Пярвин Магеррамзаде.

Выяснилось, что он занимался выращиванием наркотических растений в лесном массиве села Чолаглы Шекинского района. В ходе осмотра территории полицейские обнаружили 33 куста конопли общим весом 50 килограммов, а также 8 килограммов марихуаны, подготовленной для сбыта. Задержанный признался, что выращивал растения с целью получения дохода и уделял им особый уход.

По решению суда в отношении П.Магеррамзаде избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные мероприятия продолжаются.