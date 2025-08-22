USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Тайная «плантация» марихуаны обнаружена в Шеки

10:32 636

Сотрудники Шекинского районного отдела полиции провели операцию по пресечению продажи и выращивания наркотических средств.

По информации пресс-службы МВД, в результате мероприятий был задержан 32-летний житель Агдамского района Пярвин Магеррамзаде.

Выяснилось, что он занимался выращиванием наркотических растений в лесном массиве села Чолаглы Шекинского района. В ходе осмотра территории полицейские обнаружили 33 куста конопли общим весом 50 килограммов, а также 8 килограммов марихуаны, подготовленной для сбыта. Задержанный признался, что выращивал растения с целью получения дохода и уделял им особый уход.

По решению суда в отношении П.Магеррамзаде избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные мероприятия продолжаются.

Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час
11:06 974
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 5622
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 2460
Удалось ли Армении убедить Иран?
Удалось ли Армении убедить Иран? главный вопрос; все еще актуально
03:30 2969
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
10:47 907
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
10:30 718
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
10:29 1288
Переговоры Алиева и Бердымухамедова
Переговоры Алиева и Бердымухамедова добавлено фото; обновлено 10:10
10:10 3069
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция
04:15 7869
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика наш комментарий; все еще актуально
03:14 7641
SOCAR ушла за копями в Персидский залив
SOCAR ушла за копями в Персидский залив наши подробности
04:31 3853

ЭТО ВАЖНО

Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час
11:06 974
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 5622
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 2460
Удалось ли Армении убедить Иран?
Удалось ли Армении убедить Иран? главный вопрос; все еще актуально
03:30 2969
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
10:47 907
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
10:30 718
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
10:29 1288
Переговоры Алиева и Бердымухамедова
Переговоры Алиева и Бердымухамедова добавлено фото; обновлено 10:10
10:10 3069
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция
04:15 7869
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика наш комментарий; все еще актуально
03:14 7641
SOCAR ушла за копями в Персидский залив
SOCAR ушла за копями в Персидский залив наши подробности
04:31 3853
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться