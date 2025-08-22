Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение

Израиль и Сирия в сентябре могут заключить соглашение о безопасности при посредничестве США, сообщают арабские СМИ.

По их данным, Вашингтон активно работает над организацией трехсторонней встречи с участием президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

«Одним из шагов в этом направлении стало недавнее назначение нового представителя Сирии в ООН с расширенными полномочиями для ведения переговоров», — отмечают источники.

Встреча может состояться 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны намерены подписать ряд документов, направленных на снижение напряженности между Сирией и Израилем, однако о полном мирном договоре пока речи не идет.

СМИ также сообщают о прогрессе на переговорах, которые прошли в Париже на этой неделе между министром стратегических вопросов Израиля Роном Дермером и министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шибани. По данным Al Arabiya, стороны достигли договоренности по 80% спорных вопросов и готовы продолжить консультации в Баку и Париже.

Отметим, что в июле в рамках визита президента Ахмеда аш-Шараа в Баку уже состоялась встреча представителей Сирии и Израиля. Сам сирийский лидер тогда участия в переговорах с израильтянами не принимал.