USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение

10:47 907

Израиль и Сирия в сентябре могут заключить соглашение о безопасности при посредничестве США, сообщают арабские СМИ.

По их данным, Вашингтон активно работает над организацией трехсторонней встречи с участием президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

«Одним из шагов в этом направлении стало недавнее назначение нового представителя Сирии в ООН с расширенными полномочиями для ведения переговоров», — отмечают источники.

Встреча может состояться 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны намерены подписать ряд документов, направленных на снижение напряженности между Сирией и Израилем, однако о полном мирном договоре пока речи не идет.

СМИ также сообщают о прогрессе на переговорах, которые прошли в Париже на этой неделе между министром стратегических вопросов Израиля Роном Дермером и министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шибани. По данным Al Arabiya, стороны достигли договоренности по 80% спорных вопросов и готовы продолжить консультации в Баку и Париже.

Отметим, что в июле в рамках визита президента Ахмеда аш-Шараа в Баку уже состоялась встреча представителей Сирии и Израиля. Сам сирийский лидер тогда участия в переговорах с израильтянами не принимал.

Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час
11:06 979
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 5624
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 2462
Удалось ли Армении убедить Иран?
Удалось ли Армении убедить Иран? главный вопрос; все еще актуально
03:30 2969
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
10:47 908
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
10:30 719
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
10:29 1291
Переговоры Алиева и Бердымухамедова
Переговоры Алиева и Бердымухамедова добавлено фото; обновлено 10:10
10:10 3069
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция
04:15 7869
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика наш комментарий; все еще актуально
03:14 7644
SOCAR ушла за копями в Персидский залив
SOCAR ушла за копями в Персидский залив наши подробности
04:31 3855

ЭТО ВАЖНО

Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час
11:06 979
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 5624
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 2462
Удалось ли Армении убедить Иран?
Удалось ли Армении убедить Иран? главный вопрос; все еще актуально
03:30 2969
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
10:47 908
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
10:30 719
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
10:29 1291
Переговоры Алиева и Бердымухамедова
Переговоры Алиева и Бердымухамедова добавлено фото; обновлено 10:10
10:10 3069
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция
04:15 7869
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика наш комментарий; все еще актуально
03:14 7644
SOCAR ушла за копями в Персидский залив
SOCAR ушла за копями в Персидский залив наши подробности
04:31 3855
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться