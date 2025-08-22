Диета при анемии: что есть, если не хватает железа

Врач-гематолог Национального центра гематологии и трансфузиологии Минздрава Оксана Аббасова рассказывает в интервью, что такое анемия, как правильное питание и здоровый образ жизни помогают в профилактике анемии. – Анемия (малокровие) – это патологическое состояние, характеризующееся уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина крови. Правильное питание очень важно для профилактики анемии. Главная цель – обеспечить организм необходимыми питательными веществами для нормального образования эритроцитов. В качестве видов и основных причин анемии можно назвать железодефицитную анемию, анемию, вызванную дефицитом витамина В12, и фолиеводефицитную анемию. Железодефицитная анемия – возникает вследствие дефицита железа в рационе или плохого усвоения железа. Витаминодефицитная анемия связана с дефицитом витамина В12 и чаще встречается у людей, не употребляющих продукты животного происхождения. Фолиевая кислота необходима для образования эритроцитов, и её дефицит может привести к возникновению фолиодефицитной анемии.

– Каковы принципы профилактического питания? – Когда мы говорим о принципах профилактического питания при анемии, первое, что приходит на ум, – это продукты, богатые железом. Железо – основной компонент гемоглобина, который переносит кислород в эритроцитах. Существует два вида железа: гемовое и негемовое. Гемовое железо содержится в основном в продуктах животного происхождения и лучше усваивается организмом. Негемовое железо содержится в продуктах растительного происхождения и усваивается труднее. Источниками гемового железа являются говядина, баранина, курятина и индейка, а также рыба (лосось, сардины, тунец), печень (говяжья и птичья) и другие внутренние органы. В то же время, источниками негемового железа являются зелёные листовые овощи (шпинат, мангольд, капуста, брокколи), бобовые (чечевица, горох, фасоль), цельнозерновые (овес, пшеница, просо), сухофрукты (курага, изюм, чернослив) и ореховые (миндаль, фундук, тыквенные и подсолнечные семечки). Важно отметить, что эти продукты следует употреблять с витамином С для улучшения усвоения негемового железа. Витамин С увеличивает всасывание железа из кишечника и способствует его лучшему усвоению организмом. Среди продуктов, богатых витамином С, следует отметить апельсин, лимон, киви, клубника, клюква, ежевика, помидоры, болгарский перец, шпинат, брокколи, белокочанная и цветная капуста. Помимо этого, B12 жизненно важен для выработки эритроцитов. Этот витамин содержится только в продуктах животного происхождения, поэтому вегетарианцам и веганам следует принимать дополнительно витамин B12. Источниками B12 являются говядина, баранина, рыба (лосось, скумбрия, сардины), молоко и молочные продукты (йогурт, сыр, молоко) и яйца. Кроме того, стоит отметить особую роль фолиевой кислоты в синтезе ДНК и формировании эритроцитов. Примерами продуктов, богатых фолиевой кислотой, являются зелёные листовые овощи (шпинат, мангольд, капуста), апельсины, мандарины и другие цитрусовые, авокадо, бобовые (чечевица, горох, фасоль) и цельнозерновые продукты.