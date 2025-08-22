USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Россия приостановила подачу газа в Армению

Подача природного газа из России в Армению приостановлена на сутки в связи с ремонтными работами на территории Грузии.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Газпром Армения».

«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе «Красный Мост — Севкар-Берд» (DN 1000) на территории Грузии, с 06:00 часов 22 августа до 06:00 часов 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению», — говорится в заявлении компании.

Газоснабжение потребителей будет обеспечено за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
Удалось ли Армении убедить Иран?
Удалось ли Армении убедить Иран? главный вопрос; все еще актуально
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
Переговоры Алиева и Бердымухамедова
Переговоры Алиева и Бердымухамедова добавлено фото; обновлено 10:10
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика наш комментарий; все еще актуально
SOCAR ушла за копями в Персидский залив
SOCAR ушла за копями в Персидский залив наши подробности
