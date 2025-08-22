Россия приостановила подачу газа в Армению

Подача природного газа из России в Армению приостановлена на сутки в связи с ремонтными работами на территории Грузии.
Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Газпром Армения».
«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе «Красный Мост — Севкар-Берд» (DN 1000) на территории Грузии, с 06:00 часов 22 августа до 06:00 часов 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению», — говорится в заявлении компании.
Газоснабжение потребителей будет обеспечено за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.