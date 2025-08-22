Пашинян ответил Тер-Петросяну

Ранее Тер-Петросян обвинил действующего главу правительства в дестабилизации внутриполитической ситуации и заявил, что политика Пашиняна ведет не к консолидации общества, а к его расколу.

В ответ Пашинян опубликовал комментарий в социальных сетях, призвав Тер-Петросяна «угомониться и наслаждаться мирной жизнью», установленной в стране.

«В 1996 году вы сбежали от результатов выборов, в 1998-м - от власти, в 2008-м - от оппозиции. Понимаю, что сейчас вы тоже хотите уйти, но убежать уже некуда», — напомнил премьер бывшему президенту о его прошлом.