Россия и Азербайджан собрались вместе

Сегодня в Астрахани пройдет 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Перед заседанием члены азербайджанской делегации возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, расположенному в одном из живописных мест Астрахани - на улице Набережная Приволжского затона. В церемонии возложения приняли участие также сопредседатель Российской части Межправительственной комиссии, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и послы Азербайджана в России Рахман Мустафаев и России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым «обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества».
«Азербайджан — один из ключевых партнеров Астраханского региона. За первые полгода текущего года экспорт рыбы в Азербайджанскую Республику увеличился на 5%, растет объем поставок овощей и мукомольной продукции. Важнейшей задачей считаем дальнейшее увеличение объемов торговли благодаря совершенствованию транспортной инфраструктуры. Кроме экономики, особое внимание уделено культурному взаимодействию. Продолжим работу над развитием всестороннего сотрудничества с Азербайджаном и дальнейшую реализацию совместных проектов на партнерских, взаимовыгодных условиях», - сообщил Бабушкин в своем телеграм-канале.