Россия и Азербайджан собрались вместе

Сегодня в Астрахани пройдет 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Перед заседанием члены азербайджанской делегации возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, расположенному в одном из живописных мест Астрахани - на улице Набережная Приволжского затона. В церемонии возложения приняли участие также сопредседатель Российской части Межправительственной комиссии, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и послы Азербайджана в России Рахман Мустафаев и России в Азербайджане Михаил Евдокимов.