Офис президента Украины хотят реформировать

11:14 230

Украина проведет реформу офиса президента Владимира Зеленского за счет увеличения в нем доли военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Сегодня я предложил реформировать офис. Идея в том, чтобы значительное количество сотрудников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом или ветераны боевых действий», - отметил он.

Ермак не уточнил, какова будет доля бывших военнослужащих в составе офиса и какие именно посты они займут. При этом он напомнил, что одним из его заместителей уже является Павел Палиса - бывший командующий 93-й бригады ВСУ.

Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час
11:06 999
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 5636
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 2471
Удалось ли Армении убедить Иран?
Удалось ли Армении убедить Иран? главный вопрос; все еще актуально
03:30 2972
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
Израиль и Сирия готовят сенсационное соглашение
10:47 920
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
Эсминцы Америки все ближе к Венесуэле, а Мадуро собирает ополченцев
10:30 727
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
Попытки Трампа зашли в тупик: Путин на все говорит «нет»
10:29 1302
Переговоры Алиева и Бердымухамедова
Переговоры Алиева и Бердымухамедова добавлено фото; обновлено 10:10
10:10 3073
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция
04:15 7877
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика
Противостояние между Россией и Азербайджаном: меняется евразийская логистика наш комментарий; все еще актуально
03:14 7651
SOCAR ушла за копями в Персидский залив
SOCAR ушла за копями в Персидский залив наши подробности
04:31 3864

