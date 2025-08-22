Офис президента Украины хотят реформировать

Украина проведет реформу офиса президента Владимира Зеленского за счет увеличения в нем доли военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Сегодня я предложил реформировать офис. Идея в том, чтобы значительное количество сотрудников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом или ветераны боевых действий», - отметил он.

Ермак не уточнил, какова будет доля бывших военнослужащих в составе офиса и какие именно посты они займут. При этом он напомнил, что одним из его заместителей уже является Павел Палиса - бывший командующий 93-й бригады ВСУ.