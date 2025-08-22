На Апшероне пожар на заводе: сильный ветер мешает тушению

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для ликвидации возгорания на месте задействовано достаточное количество техники и личного состава. Несмотря на сильный ветер, осложняющий работу пожарных, по всему периметру территории ведется активное тушение огня.

Силами Государственной службы пожарной охраны МЧС продолжаются мероприятия по тушению пожара на заводе по производству красок, расположенном в поселке Ашагы Гюздяк Апшеронского района.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации возгорания.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативные действия пожарных позволили не допустить распространения огня.

На место пожара в поселке Ашагы Гюздяк были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

*** 11:28

В поселке Ашагы Гюздяк Апшеронского района вспыхнул пожар на предприятии по производству краски.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). На место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы, продолжаются работы по тушению огня.

Пресс-служба Министерства внутренних дел в свою очередь заявила, что на месте дежурят сотрудники полиции и дорожного патруля, которые обеспечивают порядок и принимают необходимые меры безопасности.