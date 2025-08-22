USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

На Апшероне пожар на заводе: сильный ветер мешает тушению

фото; видео; обновлено 12:45
12:45 1684

Силами Государственной службы пожарной охраны МЧС продолжаются мероприятия по тушению пожара на заводе по производству красок, расположенном в поселке Ашагы Гюздяк Апшеронского района.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для ликвидации возгорания на месте задействовано достаточное количество техники и личного состава. Несмотря на сильный ветер, осложняющий работу пожарных, по всему периметру территории ведется активное тушение огня.

*** 12:18

На место пожара в поселке Ашагы Гюздяк были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативные действия пожарных позволили не допустить распространения огня.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации возгорания.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

*** 11:28

В поселке Ашагы Гюздяк Апшеронского района вспыхнул пожар на предприятии по производству краски.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). На место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы, продолжаются работы по тушению огня.

Пресс-служба Министерства внутренних дел в свою очередь заявила, что на месте дежурят сотрудники полиции и дорожного патруля, которые обеспечивают порядок и принимают необходимые меры безопасности.

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 190
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 807
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1123
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1102
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1075
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4321
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3436
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2750
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4362
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6373
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3497

