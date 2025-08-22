На Апшероне пожар на заводе: сильный ветер мешает тушению

Силами Государственной службы пожарной охраны МЧС продолжаются мероприятия по тушению пожара на заводе по производству красок, расположенном в поселке Ашагы Гюздяк Апшеронского района.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, для ликвидации возгорания на месте задействовано достаточное количество техники и личного состава. Несмотря на сильный ветер, осложняющий работу пожарных, по всему периметру территории ведется активное тушение огня.
*** 12:18
На место пожара в поселке Ашагы Гюздяк были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативные действия пожарных позволили не допустить распространения огня.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации возгорания.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
*** 11:28
В поселке Ашагы Гюздяк Апшеронского района вспыхнул пожар на предприятии по производству краски.
Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). На место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы, продолжаются работы по тушению огня.
Пресс-служба Министерства внутренних дел в свою очередь заявила, что на месте дежурят сотрудники полиции и дорожного патруля, которые обеспечивают порядок и принимают необходимые меры безопасности.
