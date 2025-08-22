USD 1.7000
Новый удар по «Дружбе»: Венгрия и Словакия обратились в ЕС

обновлено 12:45
12:45 1174

Венгрия и Словакия направили жалобу в Еврокомиссию после очередного удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба», сообщает Denník N.

По данным источника издания, власти Венгрии и Словакии опасаются, что поставки российской нефти могут быть прерваны как минимум на пять дней.

В связи с этим страны требуют от Еврокомиссии гарантий безопасности поставок, которые та обещала предоставить еще в январе.

*** 11:33

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию вновь были приостановлены из-за атаки на объект инфраструктуры. Об этом сообщили министр иностранных дел Венгрии и министр экономики Словакии.

«Ночью поступила новость о том, что нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена. Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну», — написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова также подтвердила факт атаки, указав, что она произошла вблизи белорусской границы. «Очередная атака на трубопровод «Дружба» возле белорусской границы. Расследуем масштабы ущерба», — отметил он.

Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о возгорании на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе после ночной массовой атаки.

Это уже третья атака на нефтепровод за последние десять дней. 13 августа объект подвергся обстрелу впервые, а 18 августа Венгрия сообщила о новой приостановке поставок после второго удара. Работа нефтепровода была возобновлена только 19 августа.

