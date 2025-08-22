Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге

Стремительное падение уровня Каспийского моря негативно отражается на работе портов и транспортировке нефти, а также угрожает нанести катастрофический ущерб популяциям осетровых и каспийских тюленей. Об этом сообщает Reuters.

Каспий — крупнейшее соленое озеро в мире, богатое запасами нефти на шельфе. Оно граничит с пятью странами — Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном, каждая из которых является крупным производителем нефти и газа.

Россия объясняет обмеление в первую очередь изменением климата, однако «Азербайджан возлагает ответственность на строительство Россией плотин на Волге, которая обеспечивает около 80% притока воды в Каспий», пишет Reuters.

Заместитель министра экологии Азербайджана Рафик Гаджиев в интервью Reuters отметил, что процесс обмеления идет десятилетиями, но в последние годы он ускорился. По его словам, уровень воды снизился на 0,93 метра за последние пять лет, на 1,5 метра — за десять лет и на 2,5 метра — за тридцать лет. Текущие темпы падения составляют 20–30 см в год.

«Отступление береговой линии меняет природные условия, нарушает хозяйственную деятельность и создает новые вызовы для устойчивого развития», — подчеркнул Гаджиев.

Гаджиев представляет Азербайджан в совместной рабочей группе с Россией, которая впервые собралась в апреле для обсуждения проблемы.

По словам Гаджиева, снижение уровня моря уже сказывается на жизни прибрежных жителей и работе портов. На побережье Азербайджана живут около 4 млн человек, а всего в каспийском регионе — порядка 15 млн.

В публикации говорится, что «суда сталкиваются с трудностями при заходе в Бакинский порт и маневрировании, что снижает грузооборот и повышает логистические издержки».

Директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов сообщил, что объем транспортировки нефти и нефтепродуктов через Дюбендинский терминал в первой половине 2025 года снизился до 810 тыс. тонн по сравнению с 880 тыс. тонн годом ранее.

Проблема, по его словам, напрямую связана с падением уровня воды и необходимостью регулярных дноуглубительных работ. Только в 2024 году в районе терминала было проведено более 250 тыс. кубометров таких работ. В апреле 2025 года Бакинский судостроительный завод завершил строительство нового земснаряда «Инженер Солтан Кязимов», способного углублять дно до 18 метров, что позволит поддерживать пропускную способность порта.

Гаджиев также отметил, что отступление воды разрушает водно-болотные угодья, лагуны и камышовые заросли, угрожая выживанию ряда морских видов.

Особенно тяжелые последствия ждут осетровых, ценимых за икру и уже находящихся под угрозой исчезновения: они теряют до 45% мест обитания летом и осенью и лишаются доступа к традиционным нерестилищам в реках. Под угрозой и каспийские тюлени: сокращение площади моря и исчезновение сезонных льдов на севере лишают их мест размножения. «При снижении уровня моря на 5 метров тюлени теряют до 81% мест размножения, а при падении на 10 метров почти полностью остаются без подходящих территорий», — подчеркнул замминистра.