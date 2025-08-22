USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Израиль обещает: скоро над ХАМАС «откроются врата ада»

11:46 422

Израиль одобрил план ЦАХАЛ по разгрому движения ХАМАС в секторе Газа, заявил министр обороны Исраэль Кац.

По его словам, он будет проводиться посредством интенсивного огня, эвакуации местных жителей и действий на земле. «Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников ХАМАС в Газе — до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны», — сказал он.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать переговоры с ХАМАС об освобождении всех оставшихся заложников, но подчеркнул, что Израиль захватит город Газа при любом исходе этого диалога. «Мы все равно это сделаем», — сказал он, сравнив возможное сохранение ХАМАС у власти с оставлением СС в нацистской Германии.

Ранее представитель Армии обороны Израиля генерал Эффи Дефрин сообщил, что ЦАХАЛ начал наступление на Газу и установил контроль над окраинами города. Он также подтвердил планы по мобилизации. По его словам, на этой неделе будет разослано 60 тыс. повесток, еще 20 тыс. направят до конца августа.

Советник премьера Дмитрий Гендельман уточнил, что Нетаньяху поручил «сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС».

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 198
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 811
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1130
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1109
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1078
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4321
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3440
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2755
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4371
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6376
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3498

