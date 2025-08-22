Израиль обещает: скоро над ХАМАС «откроются врата ада»

По его словам, он будет проводиться посредством интенсивного огня, эвакуации местных жителей и действий на земле. «Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников ХАМАС в Газе — до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны», — сказал он.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать переговоры с ХАМАС об освобождении всех оставшихся заложников, но подчеркнул, что Израиль захватит город Газа при любом исходе этого диалога. «Мы все равно это сделаем», — сказал он, сравнив возможное сохранение ХАМАС у власти с оставлением СС в нацистской Германии.

Ранее представитель Армии обороны Израиля генерал Эффи Дефрин сообщил, что ЦАХАЛ начал наступление на Газу и установил контроль над окраинами города. Он также подтвердил планы по мобилизации. По его словам, на этой неделе будет разослано 60 тыс. повесток, еще 20 тыс. направят до конца августа.

Советник премьера Дмитрий Гендельман уточнил, что Нетаньяху поручил «сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС».