Война дронов: Украина догнала Россию по темпам производства

Объемы выпуска украинских дальнобойных дронов FP-1 достигли сопоставимого уровня с производством российских «Шахедов». К такому выводу пришли аналитики Defense Express, сравнив данные о темпах производства и стоимости этих ударных систем.

По информации Associated Press, Украина ежемесячно выпускает около трех тысяч FP-1, тогда как производство «Шахедов» в России оценивается в 100 единиц в сутки. Эксперты подчеркивают, что FP-1 не является единственным украинским дальнобойным беспилотником, что говорит о наращивании масштабов программы.

Стоимость украинского FP-1 составляет порядка 55 тыс. долларов за единицу. Для сравнения: закупочная цена «Шахеда» в 2023 году оценивалась в 193 тыс. долларов. При этом, отмечают аналитики, российский дрон мог как подешеветь за счет упрощения отдельных компонентов, так и подорожать из-за применения более дорогих систем спутниковой навигации.

Различие в цене объясняется прежде всего подходами к производству. FP-1 создается с использованием фанерной конструкции, элементы которой вырезаются на лазерных станках и собираются на пазах и стяжках. Такое решение позволяет удешевить и ускорить производство одноразового дрона-камикадзе. В отличие от этого, «Шахеды» и их российские аналоги («Герань-2», «Гарпия-1») изготавливаются по более сложной технологии с использованием карбоновых материалов, автоклавной обработки и полноценных силовых элементов конструкции. Это делает их более дорогими и ресурсоемкими.

Несмотря на упрощенную конструкцию, FP-1 оснащен мощной боевой частью. В разных источниках указывается вес от 60 до 120 кг, что придает дрону значительную ударную силу. Заявленная дальность полета составляет до 1600 км.

Таким образом, отмечают эксперты Defense Express, Украина не только приблизилась к России по темпам производства дальнобойных дронов, но и делает это при существенно меньших затратах, что открывает перспективы для массового применения таких систем.