USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Жесткий разговор России с Пашиняном

12:08 2413

Вице-премьер России Алексей Оверчук провел «жесткий разговор» с премьер-министром Николом Пашиняном во время визита в Армению 20 августа. Об этом пишет газета «Грапарак».

По утверждению правительственных источников издания, Москва, как и официальный Тегеран, не доверяет заверениям Еревана относительно исполнения обязательств в рамках Евразийского экономического союза. «Пашиняну дали понять, что, если таможенные органы Армении не будут обеспечивать контроль на новых транспортных маршрутах, страна может столкнуться с серьезными проблемами внутри ЕАЭС», — отмечают собеседники газеты.

Согласно изданию, речь идет о Зангезурском коридоре («Маршрут Трампа»). По данным источников, США получили право аренды этой дороги сроком на 99 лет с возможностью дальнейшего продления.

«Грапарак» пишет, что, если Ереван не будет выполнять функции контроля, это станет нарушением основополагающих принципов ЕАЭС. «Перед Пашиняном стоит выбор: либо Армения выходит из организации самостоятельно, либо в случае отказа исполнить обязательства рискует столкнуться с санкциями и последующим исключением из союза», — утверждают источники газеты.

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 205
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 816
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1134
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1112
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1079
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4321
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3446
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2760
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4374
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6376
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3499

ЭТО ВАЖНО

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 205
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 816
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1134
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1112
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1079
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4321
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3446
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2760
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4374
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6376
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3499
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться