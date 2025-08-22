Жесткий разговор России с Пашиняном

Вице-премьер России Алексей Оверчук провел «жесткий разговор» с премьер-министром Николом Пашиняном во время визита в Армению 20 августа. Об этом пишет газета «Грапарак».

По утверждению правительственных источников издания, Москва, как и официальный Тегеран, не доверяет заверениям Еревана относительно исполнения обязательств в рамках Евразийского экономического союза. «Пашиняну дали понять, что, если таможенные органы Армении не будут обеспечивать контроль на новых транспортных маршрутах, страна может столкнуться с серьезными проблемами внутри ЕАЭС», — отмечают собеседники газеты.

Согласно изданию, речь идет о Зангезурском коридоре («Маршрут Трампа»). По данным источников, США получили право аренды этой дороги сроком на 99 лет с возможностью дальнейшего продления.

«Грапарак» пишет, что, если Ереван не будет выполнять функции контроля, это станет нарушением основополагающих принципов ЕАЭС. «Перед Пашиняном стоит выбор: либо Армения выходит из организации самостоятельно, либо в случае отказа исполнить обязательства рискует столкнуться с санкциями и последующим исключением из союза», — утверждают источники газеты.