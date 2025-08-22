Boeing летит в Китай: компания заключила крупнейшую сделку

Источники агентства утверждают, что «готовившееся годами» соглашение может завершить спад продаж компании в КНР.

По информации агентства, стороны продолжают обсуждать условия сделки – в частности, «типы и объемы моделей самолетов, а также сроки поставок». При этом окончательное решение, как уточняется, по-прежнему зависит от того, «прекратят ли две страны торговую вражду». Одновременно отмечается, что китайские власти уже «начали консультации с местными авиакомпаниями» о потребности в самолетах Boeing.

Последняя крупная сделка между Boeing и Китаем была заключена в ноябре 2017 года в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа в Пекин. Тогда соглашение предусматривало поставку 300 узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов на общую сумму $37 млрд.