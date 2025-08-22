Аракчи взялся за трубку: Иран посоветуется с «евротройкой»

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи намерен в пятницу обсудить по телефону со своими коллегами из Великобритании, Германии и Франции вопрос об отмене антииранских санкций. Об этом сообщает агентство ИРНА со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.
Кроме того, иранский министр планирует обменяться мнениями по поводу недавних ударов по ядерным объектам Ирана.
В июне Израиль нанес серию ударов по иранской территории, заявленной целью которых было уничтожение ядерной программы исламской республики. В ответ Иран атаковал израильские территории. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране – в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, которое поддержали как Иран, так и Израиль.