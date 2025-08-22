Завтра ожидается 37-градусная жара

В Азербайджане 23 августа ожидается до 37 градусов жары.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.
Температура воздуха составит ночью 21-25 °C, днем 29-34 °C.
В районах Азербайджана также прогнозируется погода преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха в районах ночью 22-25 °C, днем 32-37 °C.