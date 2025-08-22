Раскулачивают Исфандияра Шарурского

Как сообщает haqqin.az, бизнесмен не согласен с решением судебного исполнителя. В своем обращении И.Ахундов отметил, что стоимость арестованных девяти автомобилей значительно превышает сумму задолженности: «Накладывают арест на машины. Это делается незаконно. Арест накладывают в десять, даже в сто раз больше, чем сумма долга. У нас работает тысяча человек, семьи которых живут на эту зарплату. Ежемесячно мы платим миллион манатов налогов. Этот долг я могу оплатить — это не проблема. За год-два мы спокойно соберем эту сумму. Но сам факт несправедливого давления нас задевает. Если в моих словах есть хоть капля лжи, пусть меня накажут самым строгим образом. Повторяю: если нужно, я оплачу этот долг. Но прошу разобраться в этой ситуации и пресечь такие действия».

По предварительным данным, один из арестованных автомобилей стоит около 142 тысяч долларов, а гибридный Lamborghini Plug-In Hybrid с государственным номером 10-P0-200 оценивается примерно в 550 тысяч долларов.

Отмечается, что суд уже отменил решение об аресте транспортных средств, числящихся на балансе ЖСК «Шарур». Однако до подтверждения этого решения апелляционной инстанцией арест на автомобили остается в силе.

Список арестованных автомобилей ЖСК «Шарур»:

• Lx 600, госномер AA;

• Lamborghini, госномер YA;

• Toyota Hilux, госномер PZ;

• специальный автомобиль Jiusheng Js-Hqcd25t056, госномер JN;

• Kia Rio, госномера PF и PZ;

• Kia Carnival, госномер AT.