USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения

12:38 1146

Глава МИД Палестинской администрации Варсен Агабекян-Шахин оказалась в центре клеветнической кампании, вызванной ее этническим происхождением. Один из представителей радикального движения «Братья-мусульмане» Хутхайфа Абдалла опубликовал в соцсетях провокационный пост, высмеивая ее имя. Он написал: «Представьте, что министра иностранных дел Палестины зовут Варсен Агабекян-Шахин. Найдите хотя бы одно арабское имя в ее полном имени — получите десять тысяч долларов!»

Это заявление вызвало волну возмущения среди представителей армянской диаспоры, которые осудили подобные дискриминационные и оскорбительные высказывания, подчеркнув недопустимость этнической нетерпимости в политическом дискурсе.

Варсен Агабекян родилась в Иордании в 1958 году. По образованию она историк, получила степень магистра в Университете Пердью (Индиана, США), а затем защитила докторскую диссертацию в Университете Питтсбурга (Пенсильвания, США). В марте 2024 года она была назначена министром иностранных дел Палестинской автономии.

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 227
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 826
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1147
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1128
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1091
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4322
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3458
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2772
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4392
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6378
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3505

ЭТО ВАЖНО

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 227
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 826
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1147
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1128
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1091
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4322
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3458
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2772
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4392
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6378
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3505
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться