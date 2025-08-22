Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения

Глава МИД Палестинской администрации Варсен Агабекян-Шахин оказалась в центре клеветнической кампании, вызванной ее этническим происхождением. Один из представителей радикального движения «Братья-мусульмане» Хутхайфа Абдалла опубликовал в соцсетях провокационный пост, высмеивая ее имя. Он написал: «Представьте, что министра иностранных дел Палестины зовут Варсен Агабекян-Шахин. Найдите хотя бы одно арабское имя в ее полном имени — получите десять тысяч долларов!»

Это заявление вызвало волну возмущения среди представителей армянской диаспоры, которые осудили подобные дискриминационные и оскорбительные высказывания, подчеркнув недопустимость этнической нетерпимости в политическом дискурсе.

Варсен Агабекян родилась в Иордании в 1958 году. По образованию она историк, получила степень магистра в Университете Пердью (Индиана, США), а затем защитила докторскую диссертацию в Университете Питтсбурга (Пенсильвания, США). В марте 2024 года она была назначена министром иностранных дел Палестинской автономии.