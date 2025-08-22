USD 1.7000
Как Москва манипулирует переговорами

отчет ISW
12:41 827

Кремль продолжает опираться на Стамбульский формат переговоров 2022 года, чтобы затягивать процесс мирных переговоров и обвинять Киев в их срыве, а в будущем создать условия для возможного повторного вторжения. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW отмечают, что Россия использует формулу Стамбульских переговоров как основу для нынешних попыток завершить войну на своих условиях. Это позволяет Москве сохранять право накладывать вето на любую западную военную помощь Украине и делать страну политически и военно уязвимой перед будущими вторжениями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа во время совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что Москва будет действовать, опираясь на опыт Минска-2 2015 года и Стамбульских переговоров 2022 года. По его словам, тогдашние переговоры базировались на концепции «устранения коренных причин» войны, которые Кремль связывает с расширением НАТО на восток и дискриминацией русскоязычных и Украинской православной церкви Московского патриархата.

Лавров подчеркнул, что Стамбульские переговоры должны были обеспечить безопасность Украины «честно и коллективно» через группу стран-гарантов, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германию и Турцию. Он также отметил, что Россия была готова подписать соглашение на основе этих переговоров и назвал их «хорошим примером» способа договориться о завершении войны.

По мнению экспертов ISW, ссылки Кремля на Стамбульский формат демонстрируют, что Лавров выступает главным «ретранслятором» давнего российского нарратива, согласно которому это соглашение должно стать отправной точкой для нынешних мирных переговоров.

Проект соглашения предусматривал жесткие ограничения для Украины: запрет на вступление в НАТО, сокращение численности ВСУ и запрет на получение любой военной помощи от Запада. В то же время Россия и государства-гаранты, включая Китай, сохраняли бы полную свободу действий, что позволило бы Москве накладывать вето на любую поддержку Украины и при необходимости повторно вторгнуться на выгодных для себя условиях.

«Кремль, вероятно, понимает, что Стамбульское рамочное соглашение неприемлемо для Киева, и поэтому продолжает ссылаться на него. Таким образом, Москва пытается позиционировать Украину как не желающую вести переговоры, одновременно затягивая процесс мирного урегулирования», — отмечают аналитики ISW.

