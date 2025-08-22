USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Столицу Азербайджана украсит еще одна пешеходная улица

фото
12:50 626

Столица Азербайджана шаг за шагом движется по пути трансформации от автомобилецентричного мегаполиса к городу для людей. Обеспечить плавный переход Баку от одного статуса к другому в кратчайшие сроки – задача не из легких, но работа в этом направлении идет высокими темпами, а ее результатами становятся прогрессивные решения, преобразующие облик столицы.

Реализации масштабных проектов, нацеленных на модернизацию городской инфраструктуры, президент Ильхам Алиев не просто уделяет большое внимание, но и относится с особой чуткостью, ведь речь идет о превращении Баку в один из самых красивых городов мира и здесь не может быть второстепенных вопросов. Согласно поручениям главы государства, в столице продолжается создание пешеходных зон и коридоров, а также масштабные работы по благоустройству и строительству. Особое значение имеет обеспечение связанности этих зон между собой, что позволяет формировать большие пространства для максимального комфорта жителей и гостей Баку.

Так, специалисты профильных структур детально проанализировали возможности оптимального объединения двух крупных пешеходных зон столицы — площади Фонтанов и Зимнего парка – и на основе международной практики разработали соответствующий проект, который был представлен для обсуждения в Координационный совет по транспорту и одобрен. В ближайшие дни начнется реализация инициативы, касающейся одной из самых посещаемых жителями и гостями столицы улиц — Ислама Сафарли.

Этот выбор не случаен: дело в том, что на этой улице, окруженной историческими зданиями XIX–XX веков и не имеющей никакого значения с точки зрения транзитного потенциала, сегодня наблюдается некий автомобильный хаос. Заторы мешают горожанам и туристам безопасно передвигаться по улице и полноценно знакомиться с расположенными здесь историческими памятниками. Тротуары тут узкие, а поток людей – интенсивный, что фактически превращает эту территорию в зону, где преимущественно передвигаются именно пешеходы.

Исходя из этого, планируется превращение улицы Ислама Сафарли в полностью пешеходную с целью соединить популярные у жителей и гостей столицы зоны отдыха и прогулок — Зимний парк и площадь Фонтанов. Важно отметить, что проект также создаст условия для развития торговой деятельности на данной территории, повысит интерес к историческим памятникам, отличающимся уникальной архитектурой, а также обеспечит безопасность и комфорт во время прогулок.

На пересечениях улицы Ислама Сафарли с другими улицами будут обустроены специальные безопасные переезды для автомобилей. Часть парковочных мест будет перенесена на соседние улицы с сохранением доступности, также будут созданы дополнительные места. Вместе с тем будет обеспечен доступ на улицу для автомобилей оперативных и коммунальных служб.

Несомненно, этот проект станет не просто еще одним шагом по созданию безопасной пешеходной улицы, но и инициативой, подтверждающей стремление к формированию комфортных городских пространств.

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 234
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 829
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1151
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1131
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1095
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4322
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3462
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2777
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4398
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6381
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3505

ЭТО ВАЖНО

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 234
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 829
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1151
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1131
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1095
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4322
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3462
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2777
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4398
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6381
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3505
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться