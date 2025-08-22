Столицу Азербайджана украсит еще одна пешеходная улица

Столица Азербайджана шаг за шагом движется по пути трансформации от автомобилецентричного мегаполиса к городу для людей. Обеспечить плавный переход Баку от одного статуса к другому в кратчайшие сроки – задача не из легких, но работа в этом направлении идет высокими темпами, а ее результатами становятся прогрессивные решения, преобразующие облик столицы.

Реализации масштабных проектов, нацеленных на модернизацию городской инфраструктуры, президент Ильхам Алиев не просто уделяет большое внимание, но и относится с особой чуткостью, ведь речь идет о превращении Баку в один из самых красивых городов мира и здесь не может быть второстепенных вопросов. Согласно поручениям главы государства, в столице продолжается создание пешеходных зон и коридоров, а также масштабные работы по благоустройству и строительству. Особое значение имеет обеспечение связанности этих зон между собой, что позволяет формировать большие пространства для максимального комфорта жителей и гостей Баку.

Так, специалисты профильных структур детально проанализировали возможности оптимального объединения двух крупных пешеходных зон столицы — площади Фонтанов и Зимнего парка – и на основе международной практики разработали соответствующий проект, который был представлен для обсуждения в Координационный совет по транспорту и одобрен. В ближайшие дни начнется реализация инициативы, касающейся одной из самых посещаемых жителями и гостями столицы улиц — Ислама Сафарли. Этот выбор не случаен: дело в том, что на этой улице, окруженной историческими зданиями XIX–XX веков и не имеющей никакого значения с точки зрения транзитного потенциала, сегодня наблюдается некий автомобильный хаос. Заторы мешают горожанам и туристам безопасно передвигаться по улице и полноценно знакомиться с расположенными здесь историческими памятниками. Тротуары тут узкие, а поток людей – интенсивный, что фактически превращает эту территорию в зону, где преимущественно передвигаются именно пешеходы.