Европа соблазняет Трампа Нобелевской премией

Евросоюз может воспользоваться стремлением президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира для урегулирования российско-украинской войны, сообщает британская газета The Economist.

Автор материала считает, что европейским лидерам стоит публично поддержать выдвижение Трампа на премию и направить в комитет письма с одобрением потенциального вручения награды американскому лидеру.

Газета отмечает, что такие номинации имеют ограниченную ценность, поскольку более 100 тысяч ученых, профессоров и других лиц могут выдвигать практически любых кандидатов, однако поддержка американского лидера со стороны Европы может побудить его к более активному участию в урегулировании конфликта в Украине.

Вместе с тем автор выражает сомнение, что ЕС сможет повлиять на комитет, так как решение принимают пять норвежских чиновников из числа политиков и представителей гражданского общества.

15 августа телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщила, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не уверен в успехе.