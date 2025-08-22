USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Европа соблазняет Трампа Нобелевской премией

12:55 306

Евросоюз может воспользоваться стремлением президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира для урегулирования российско-украинской войны, сообщает британская газета The Economist.

Автор материала считает, что европейским лидерам стоит публично поддержать выдвижение Трампа на премию и направить в комитет письма с одобрением потенциального вручения награды американскому лидеру.

Газета отмечает, что такие номинации имеют ограниченную ценность, поскольку более 100 тысяч ученых, профессоров и других лиц могут выдвигать практически любых кандидатов, однако поддержка американского лидера со стороны Европы может побудить его к более активному участию в урегулировании конфликта в Украине.

Вместе с тем автор выражает сомнение, что ЕС сможет повлиять на комитет, так как решение принимают пять норвежских чиновников из числа политиков и представителей гражданского общества.

15 августа телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщила, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не уверен в успехе.

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 236
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 830
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1153
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1134
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1097
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4322
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3464
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2780
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4402
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6381
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3507

ЭТО ВАЖНО

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 236
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 830
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1153
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1134
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1097
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4322
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3464
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2780
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4402
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6381
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3507
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться