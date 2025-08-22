USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Американские санкции сближают

13:00 303

Россия прилагает значительные усилия в дипломатии, чтобы добиться расположения Индии по закупкам энергоносителей, так как опасается вторичных санкций, говорится в отчете Американского института изучения войны.

В частности, в отчете упоминается вчерашняя встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова с министром иностранных дел Индии Субрахманьяном Джайшанкаром.

Аналитики отмечают, что они обсудили российско-индийские отношения, а также расширение экономических инвестиций в энергетику, включая поставки нефти, углеводородов и атомную энергетику.

Днем ранее, 20 августа, заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин встретился с заместителем министра нефти и природного газа Индии Панкаджем Джайном, чтобы обсудить расширение сотрудничества в сфере торговли энергоносителями.

Кроме того, Лавров провел совместную пресс-конференцию с Джайшанкаром после встречи и объявил, что Путин, вероятно, посетит Индию до конца 2025 года.

Глава индийского МИД в свою очередь сказал, что Индия считает, что отношения между Нью-Дели и Москвой «были одними из самых устойчивых из основных отношений в мире после Второй мировой войны».

Учитывая вышесказанное, институт пишет, что Путин и другие высокопоставленные чиновники РФ тратят значительное количество времени и энергии на стабилизацию и укрепление отношений с Индией. Это указывает на то, что Москва рассматривает Нью-Дели как важнейший источник дохода.

«ISW продолжает оценивать, что вторичные санкции, вероятно, еще больше повлияют на российскую экономику, подрывая российские доходы от нефти, которые необходимы для финансирования Кремлем его войны против Украины», - пишут эксперты.

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 240
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 835
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1157
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1138
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1097
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4322
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3464
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2781
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4406
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6381
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3507

ЭТО ВАЖНО

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 240
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 835
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1157
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1138
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1097
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4322
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3464
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2781
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4406
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6381
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3507
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться