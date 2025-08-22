В Израиле задержали американцев за съемку секретного объекта

Полиция Иерусалима в четверг задержала двух граждан США за съемку секретного объекта на въезде в город, сообщают израильские СМИ.
Правоохранительные органы запросили продление срока содержания под стражей еще на пять дней для продолжения расследования.
Отмечается, что задержанные получали образование в Иерусалиме.
В прошлом месяце гражданину Израиля, иммигрировавшему из Ирана в 1999 году, предъявили обвинение в контактах с иностранным агентом и передаче информации противнику. Согласно обвинительному заключению, он поддерживал постоянную связь с иранской стороной с целью нанесения ущерба национальной безопасности. В другом случае военнослужащий ЦАХАЛ был обвинен в передаче конфиденциальной информации иранским агентам за вознаграждение. Солдат предоставлял видеозаписи перехватов и документы о ракетных ударах по Израилю.