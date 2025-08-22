USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

В Израиле задержали американцев за съемку секретного объекта

13:06 145

Полиция Иерусалима в четверг задержала двух граждан США за съемку секретного объекта на въезде в город, сообщают израильские СМИ.

Правоохранительные органы запросили продление срока содержания под стражей еще на пять дней для продолжения расследования.

Отмечается, что задержанные получали образование в Иерусалиме.

В прошлом месяце гражданину Израиля, иммигрировавшему из Ирана в 1999 году, предъявили обвинение в контактах с иностранным агентом и передаче информации противнику. Согласно обвинительному заключению, он поддерживал постоянную связь с иранской стороной с целью нанесения ущерба национальной безопасности. В другом случае военнослужащий ЦАХАЛ был обвинен в передаче конфиденциальной информации иранским агентам за вознаграждение. Солдат предоставлял видеозаписи перехватов и документы о ракетных ударах по Израилю.

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 245
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 837
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1158
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1140
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1098
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4322
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3467
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2782
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4410
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6381
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3507

