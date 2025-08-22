Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе

В Донецкой области остановлено продвижение российских войск, ликвидировано более 90 российских военнослужащих, сообщили украинским журналистам в Главном управлении разведки Украины.

«Подразделение «Братство» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР совместно с собратьями из РДК (Российский добровольческий корпус) успешно выполнило боевую задачу по сдерживанию вражеских сил в Донецкой области. В ходе штурмовых действий бойцы подразделения уничтожили более 90 российских военнослужащих, еще пятерых «Братство» захватило в плен», - говорится в заявлении.

Как отмечают украинские СМИ, «операторы FPV-дронов и дронов-бомберов совершили более четырех сотен боевых вылетов и точными ударами поддержали наземную составляющую операции», а «благодаря эффективным действиям разведчиков удалось стабилизировать логистику Сил обороны в определенной полосе ответственности и не позволить противнику быстро продвинуться в направлении границ Днепропетровской области».

«Во время спецоперации также обнаружены и обезврежены несколько групп так называемых «знаменосцев» - российских военнослужащих, которые ценой своей жизни развешивали триколоры для фото на неподконтрольной РФ территории. Всех выявленных «знаменосцев» бойцы «Братства» уничтожили или взяли в плен», - отмечают украинские разведчики.