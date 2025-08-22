USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе

13:12 248

В Донецкой области остановлено продвижение российских войск, ликвидировано более 90 российских военнослужащих, сообщили украинским журналистам в Главном управлении разведки Украины.

«Подразделение «Братство» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР совместно с собратьями из РДК (Российский добровольческий корпус) успешно выполнило боевую задачу по сдерживанию вражеских сил в Донецкой области. В ходе штурмовых действий бойцы подразделения уничтожили более 90 российских военнослужащих, еще пятерых «Братство» захватило в плен», - говорится в заявлении.

Как отмечают украинские СМИ, «операторы FPV-дронов и дронов-бомберов совершили более четырех сотен боевых вылетов и точными ударами поддержали наземную составляющую операции», а «благодаря эффективным действиям разведчиков удалось стабилизировать логистику Сил обороны в определенной полосе ответственности и не позволить противнику быстро продвинуться в направлении границ Днепропетровской области».

«Во время спецоперации также обнаружены и обезврежены несколько групп так называемых «знаменосцев» - российских военнослужащих, которые ценой своей жизни развешивали триколоры для фото на неподконтрольной РФ территории. Всех выявленных «знаменосцев» бойцы «Братства» уничтожили или взяли в плен», - отмечают украинские разведчики.

Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 249
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 839
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 1162
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 1144
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
«Историю Азербайджана» будут преподавать на азербайджанском языке
12:21 1098
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти
Не раствориться в дыму глобальной машины смерти слово публицисту
03:59 4322
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Путин поздравил Мехрибан Алиеву
11:22 3468
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
Азербайджан возлагает ответственность на Россию за строительство на Волге
11:39 2784
Россия и Азербайджан собрались вместе
Россия и Азербайджан собрались вместе главное на этот час; обновлено 12:56
12:56 4414
И Турция пробивает «Зангезурский коридор»
И Турция пробивает «Зангезурский коридор» новый поворот; все еще актуально
03:45 6381
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема
09:41 3508

