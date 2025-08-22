USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

В Турции закладывают фундамент Зангезурского коридора

В турецком Ыгдыре проходит церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу, являющейся частью Зангезурского коридора, сообщает TRT Haber.

Для реализации этого проекта Турция привлекла внешнее финансирование в размере 2,4 млрд евро.

Новая железнодорожная линия протяженностью 224 км будет двухпутной, электрифицированной и оснащенной современными системами сигнализации. Ее пропускная способность составит 5,5 млн пассажиров и 15 млн т грузов в год.

В рамках проекта предусмотрено строительство 24 туннелей, 10 мостов, 144 подземных и 27 надземных переходов, а также 480 водопропускных сооружений.

Напомним, министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу несколько дней назад заявил, что новая железнодорожная ветка значительно укрепит грузовые и пассажирские перевозки на востоке страны. Он подчеркнул, что железная дорога не только расширит логистический потенциал Турции, но и усилит ее геостратегическое значение.

