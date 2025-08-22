В Берлине требуют ввести войска в Украину

Крупные страны, входящие в «коалицию желающих», обязаны разместить на территории Украины не менее десяти тысяч военных на продолжительный срок, заявил агентству Reuters глава союза военнослужащих Германии полковник Андре Вюстнер.

«Недостаточно, чтобы на командном пункте в Украине находилась горстка генералов и небольшие военные подразделения», — отметил он.

В понедельник президент США Дональд Трамп провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить в координации с США.

На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить свои войска на территории Украины. При этом, по его словам, участие американских военных не предусматривается.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что порядка десяти стран выразили готовность разместить свои войска после окончания войны.