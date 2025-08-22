Украинские дроны теперь достают и элитных российских водолазов

Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщило об уничтожении пяти российских водолазов в Черном море, когда они пытались поднять украинский морской дрон в бухте Новороссийска. Об этом сообщает «Украинская правда».

Согласно информации ГУР, во время операции в Черном море один из ударных морских дронов прорвался к бухте Новороссийска, где Россия «хранит остатки крупных кораблей своего Черноморского флота». Из-за работы российских средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Российское командование приняло решение поднять его из бухты для проведения исследования. С этой целью к месту была направлена группа из пяти элитных водолазов-разведчиков из подразделения подводных диверсионных сил и средств (ПДСЗ), подчеркивает «Украинская правда».

В ГУР утверждают, что во время манипуляций с дроном произошел взрыв, в результате которого все пятеро российских водолазов погибли.