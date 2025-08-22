USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Украинские дроны теперь достают и элитных российских водолазов

13:43 1368

Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщило об уничтожении пяти российских водолазов в Черном море, когда они пытались поднять украинский морской дрон в бухте Новороссийска. Об этом сообщает «Украинская правда».

Согласно информации ГУР, во время операции в Черном море один из ударных морских дронов прорвался к бухте Новороссийска, где Россия «хранит остатки крупных кораблей своего Черноморского флота». Из-за работы российских средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Российское командование приняло решение поднять его из бухты для проведения исследования. С этой целью к месту была направлена группа из пяти элитных водолазов-разведчиков из подразделения подводных диверсионных сил и средств (ПДСЗ), подчеркивает «Украинская правда».

В ГУР утверждают, что во время манипуляций с дроном произошел взрыв, в результате которого все пятеро российских водолазов погибли.

Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 737
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 445
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 2848
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
14:29 819
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
13:52 1468
Жесткий разговор России с Пашиняном
Жесткий разговор России с Пашиняном
12:08 5006
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция; все еще актуально
04:15 9501
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 2871
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 1902
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 3145
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 3003
