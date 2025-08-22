Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции

Греческие правоохранительные органы вышли на след иранской шпионской сети, состоящей из граждан Азербайджана. Газета Kathimerini сообщает, что следователи, расследующие дело Н. Дж., 26-летнего гражданина Азербайджана, арестованного на острове Крит в июне этого года, обнаружили соответствующие улики на его телефоне. Чиновник, говоривший с изданием на условиях анонимности, сообщил, что анализ iPhone 14 Pro подозреваемого выявил его контакты с соотечественниками-азербайджанцами как в Азербайджане, так и на Крите. Некоторые из этих контактов указаны иностранными разведывательными службами в качестве предполагаемых сообщников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Следователи отметили, что 26-летний мужчина постоянно пользовался услугами одного и того же водителя такси для поездок из аэропорта Ханья, возможно, в рамках скоординированных операций по переселению азербайджанцев, прибывающих на остров. Власти заявляют, что роль водителя все еще расследуется.

Подозреваемый был арестован 22 июня в отеле в Каливесе, откуда открывался вид на военно-морскую базу Суда. Власти заявили, что изъяли оборудование, предположительно, использовавшееся для фотографирования военных объектов Греции и НАТО. Предварительный осмотр показал, что на его ноутбуке хранилось около 5000 фотографий и видео, а на USB-накопителе в его кармане были записаны изображения и видео греческого фрегата «Каунтуриотис».

Документы, найденные в его гостиничном номере, указывают на то, что он прибыл в Грецию через Варшаву рейсом SKY Express 6 января. Записи также показывают, что 7 января он приобрел в Афинах фотооборудование, включая камеру Nikon, штатив и USB-накопители. Следователи полагают, что, вероятно, не знали о его присутствии в течение шести месяцев. Они заявили, что работа N.J. может быть связана с 44-летним азербайджанцем, арестованным ранее на Кипре за фотографирование британской базы в Лимассоле.

Сообщается, что оба подозреваемых использовали одно и то же программное обеспечение для шифрования Encryptor для передачи файлов своим кураторам.

Аресты привлекли внимание спецслужб всего мира, поскольку Греция продолжает расследование деятельности сети и ее связей с КСИР.

Напомним, в июне этого года правоохранительные органы Кипра арестовали гражданина Азербайджана, который вел наблюдение вблизи базы Королевских ВВС Великобритании в Лимассоле. Его личность не разглашается. Сообщалось, что у этого человека, помимо азербайджанского, имелся британский паспорт. Спустя несколько дней после этого ареста, 23 июня, правоохранительные органы Греции арестовали еще одного азербайджанца на острове Крит. Выяснилось, что у него были азербайджанский и польский паспорта. СМИ писали, что не исключено наличие связей между арестованными на Кипре и в Греции азербайджанцами. Сообщается, что оба они были взяты под стражу иранскими спецслужбами.

Позже министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар опубликовал сообщение в соцсетях, заявив, что предотвращено запланированное нападение на израильских граждан со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции. Саар отметил, что это стало возможным благодаря сотрудничеству между службами безопасности Израиля и Кипра. «Благодаря действиям кипрских правоохранительных органов и сотрудничеству с израильскими спецслужбами теракт был предотвращен», — заявил он в телеэфире, не раскрывая подробностей.