USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»

13:52 1470

Территориальные уступки России со стороны Украины являются «устроенной Москвой ловушкой», заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью BBC.

«Все разговоры идут о том, что должна отдать Украина, на какие уступки готова пойти Украина. Тем временем мы забываем, что Россия не пошла ни на одну уступку. Если мы попадем в эту ловушку, если мы будем давить на Украину в плане уступок, то такая ситуация повторится, потому что агрессия будет вознаграждена», — заключила Каллас.

По мнению дипломата, российский президент Владимир Путин «получил все что хотел» от саммита на Аляске: его приняли с почестями, а новые санкции Белый дом не стал вводить.

Каллас также прокомментировала переговоры о гарантиях безопасности для Украины. По ее словам, «на этом этапе пока что немного четких шагов».

«Самая надежная гарантия безопасности — это сильная украинская армия», — сказала она.

Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 740
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 445
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 2850
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
14:29 821
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
13:52 1471
Жесткий разговор России с Пашиняном
Жесткий разговор России с Пашиняном
12:08 5007
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция; все еще актуально
04:15 9502
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 2871
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 1902
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 3146
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 3003

ЭТО ВАЖНО

Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 740
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 445
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 2850
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
14:29 821
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
13:52 1471
Жесткий разговор России с Пашиняном
Жесткий разговор России с Пашиняном
12:08 5007
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция; все еще актуально
04:15 9502
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 2871
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 1902
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 3146
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 3003
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться