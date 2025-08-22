Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»

«Все разговоры идут о том, что должна отдать Украина, на какие уступки готова пойти Украина. Тем временем мы забываем, что Россия не пошла ни на одну уступку. Если мы попадем в эту ловушку, если мы будем давить на Украину в плане уступок, то такая ситуация повторится, потому что агрессия будет вознаграждена», — заключила Каллас.

По мнению дипломата, российский президент Владимир Путин «получил все что хотел» от саммита на Аляске: его приняли с почестями, а новые санкции Белый дом не стал вводить.

Каллас также прокомментировала переговоры о гарантиях безопасности для Украины. По ее словам, «на этом этапе пока что немного четких шагов».

«Самая надежная гарантия безопасности — это сильная украинская армия», — сказала она.