Застрявших на российско-грузинской границе украинцев вернули домой

В числе возвращенных украинцев 10 женщин и восемь тяжелобольных. Все они находились в пункте пропуска «Дарьяли» «фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России», отметил Сибига. Украинцев вернули по поручению президента Владимира Зеленского и при содействии властей Грузии и Молдовы, через территорию которой их вывезли.

Украина вернула 65 своих граждан, которых удерживали в пункте пропуска «Дарьяли» на российско-грузинской границе, сообщили глава украинского МИД Андрей Сибига и глава МВД Игорь Клименко.

По словам Сибиги, в предыдущие месяцы МИД Украины забрал из пункта пропуска «Дарьяли» 44 человека. Таким образом, общее количество украинцев, которых удалось вернуть, составило 109 человек.

В МВД Грузии заявили, что обеспечили отправку граждан Украины с пропускного пункта «Дарьяли» в тбилисский международный аэропорт, где их передали представителям правоохранительных органов Украины. Те, в свою очередь, обеспечили размещение граждан Украины на борту и сопровождение во время чартерного рейса.

Глава МИД Украины напомнил, что кризис на российско-грузинской границе начался во второй половине июня, когда Россия резко увеличила количество граждан Украины, депортируемых из страны.

С начала июня в подвале без окон на погранпункте «Дарьяли», по данным российских журналистов, удерживали около 100 украинцев. В их числе были бывшие заключенные, депортированные из России после отбытия срока, и гражданские, выступавшие против российского вторжения в Украину. «Дарьяли» остается единственным пограничным пунктом, через который украинцы, выдворяемые из России, могут покинуть страну.