USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Застрявших на российско-грузинской границе украинцев вернули домой

13:55 581

Украина вернула 65 своих граждан, которых удерживали в пункте пропуска «Дарьяли» на российско-грузинской границе, сообщили глава украинского МИД Андрей Сибига и глава МВД Игорь Клименко.

В числе возвращенных украинцев 10 женщин и восемь тяжелобольных. Все они находились в пункте пропуска «Дарьяли» «фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России», отметил Сибига. Украинцев вернули по поручению президента Владимира Зеленского и при содействии властей Грузии и Молдовы, через территорию которой их вывезли.

По словам Сибиги, в предыдущие месяцы МИД Украины забрал из пункта пропуска «Дарьяли» 44 человека. Таким образом, общее количество украинцев, которых удалось вернуть, составило 109 человек.

В МВД Грузии заявили, что обеспечили отправку граждан Украины с пропускного пункта «Дарьяли» в тбилисский международный аэропорт, где их передали представителям правоохранительных органов Украины. Те, в свою очередь, обеспечили размещение граждан Украины на борту и сопровождение во время чартерного рейса.

В предыдущие месяцы, по данным украинского МИД, было организовано возвращение еще 44 граждан. Таким образом, всего за последние месяцы удалось вернуть в Украину с российско-грузинской границы 109 человек.

Глава МИД Украины напомнил, что кризис на российско-грузинской границе начался во второй половине июня, когда Россия резко увеличила количество граждан Украины, депортируемых из страны.

С начала июня в подвале без окон на погранпункте «Дарьяли», по данным российских журналистов, удерживали около 100 украинцев. В их числе были бывшие заключенные, депортированные из России после отбытия срока, и гражданские, выступавшие против российского вторжения в Украину. «Дарьяли» остается единственным пограничным пунктом, через который украинцы, выдворяемые из России, могут покинуть страну.

Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 745
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 447
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 2851
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
14:29 823
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
13:52 1472
Жесткий разговор России с Пашиняном
Жесткий разговор России с Пашиняном
12:08 5009
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция; все еще актуально
04:15 9502
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 2874
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 1903
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 3149
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 3006

ЭТО ВАЖНО

Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 745
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 447
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 2851
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
14:29 823
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
13:52 1472
Жесткий разговор России с Пашиняном
Жесткий разговор России с Пашиняном
12:08 5009
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция; все еще актуально
04:15 9502
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 2874
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 1903
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 3149
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 3006
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться