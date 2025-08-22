USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Сербия запросила у США отсрочку санкций

14:05 388

Принадлежащая «Газпром нефти» и «Газпрому» компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») направила в Министерство финансов (Минфин) США очередной запрос об отсрочке санкций. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Ранее американское ведомство продлило сроки лицензии на продолжение деятельности для NIS. На сей раз сербская компания обратилась в Минфин США с просьбой исключить ее из режима антироссийских санкций после 27 августа. Именно в этот день истекает срок действия лицензии.

Как отмечается, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина пока не приняло окончательного решения по этому вопросу.

Ответ ведомства ожидается позже. Для Сербии, отмечают эксперты, скорое вступление в силу санкций против NIS стало бы серьезным ударом, так как эта компания занимает более половины национального рынка и является единственным переработчиком сырья.

Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 748
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 448
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 2854
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
14:29 826
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
13:52 1472
Жесткий разговор России с Пашиняном
Жесткий разговор России с Пашиняном
12:08 5010
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция; все еще актуально
04:15 9503
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 2875
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 1905
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 3151
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 3006

ЭТО ВАЖНО

Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 748
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 448
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 2854
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
14:29 826
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
13:52 1472
Жесткий разговор России с Пашиняном
Жесткий разговор России с Пашиняном
12:08 5010
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция; все еще актуально
04:15 9503
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 2875
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 1905
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 3151
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 3006
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться