Сербия запросила у США отсрочку санкций

Принадлежащая «Газпром нефти» и «Газпрому» компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») направила в Министерство финансов (Минфин) США очередной запрос об отсрочке санкций. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Ранее американское ведомство продлило сроки лицензии на продолжение деятельности для NIS. На сей раз сербская компания обратилась в Минфин США с просьбой исключить ее из режима антироссийских санкций после 27 августа. Именно в этот день истекает срок действия лицензии.

Как отмечается, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина пока не приняло окончательного решения по этому вопросу.

Ответ ведомства ожидается позже. Для Сербии, отмечают эксперты, скорое вступление в силу санкций против NIS стало бы серьезным ударом, так как эта компания занимает более половины национального рынка и является единственным переработчиком сырья.