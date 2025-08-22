USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Константиновка в огне: россияне сбросили авиабомбы

14:13

В пятницу, 22 августа, российские войска совершили серию обстрелов города Константиновка в Донецкой области, применив ударные дроны и авиабомбы. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин на своем Telegram-канале.

По данным местных властей, атаки длились несколько часов и привели к разрушениям гражданской инфраструктуры. Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, магазин, здание «Укрпочты» и газопровод. Российские войска использовали FPV-дроны и авиабомбы типа ФАБ-250. Один мирный житель получил ранения.

Массированные обстрелы фиксировались также в Херсонской области. По информации Национальной полиции Украины, один человек погиб и 21 получил ранения, среди них — трое полицейских и парамедик.

«Утром российская артиллерия накрыла жилую застройку в Днепровском районе Херсона. Погиб 61-летний мужчина, который находился на улице в момент удара. Девять жителей получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего за сутки в Херсонской области повреждено 26 объектов: 10 многоквартирных и два частных дома, медицинское учреждение, промышленная инфраструктура, здание банка, служебный автомобиль полиции, восемь гражданских автомобилей и два магазина.

