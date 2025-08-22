Пожары превращают Европу в пепелище

Европейский союз переживает самый масштабный сезон лесных пожаров за всю свою историю – выгорело более миллиона гектаров. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS).

Согласно данным EFFIS, с января этого года огнем уничтожено 1,016 млн гектаров — площадь, превышающая территорию Кипра и составляющая примерно треть Бельгии. Это первый случай с 2006 года, когда лесные пожары в ЕС превысили отметку в миллион гектаров. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году – тогда выгорело чуть менее 988 тысяч гектаров. Почти две трети всех потерь пришлись на период с 5 августа, когда, по данным EFFIS, выгорело 380 тыс. гектаров.

Основной удар стихии пришелся на Пиренейский полуостров. В Испании сгорело более 400 тыс. гектаров, а в значительно меньшей по площади Португалии – свыше 270 тыс. гектаров, что составляет около 3% территории страны. По данным правительства, в Испании этот год стал самым разрушительным по числу пожаров с 1994 года – наблюдения ведутся с 1960-х годов. Обе страны в последние недели страдают от экстремальной жары, которая иссушает леса и превращает полуостров в пепелище.

Изменение климата усиливает риск лесных пожаров, вызывая все более частые и интенсивные волны жары и засухи. Однако, по мнению ученых, ключевым фактором масштабных возгораний в Испании и Португалии остается избыток сухой растительности на заброшенных землях, а также неспособность властей принять своевременные превентивные меры. По данным EFFIS, лесные пожары также выделяют огромное количество углекислого газа, способствуя дальнейшему потеплению климата. ЕС, по прогнозам, находится на пути к новому рекорду по уровню выбросов, вызванных пожарами.