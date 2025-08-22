USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Пожары превращают Европу в пепелище

14:18 489

Европейский союз переживает самый масштабный сезон лесных пожаров за всю свою историю – выгорело более миллиона гектаров. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS).

Согласно данным EFFIS, с января этого года огнем уничтожено 1,016 млн гектаров — площадь, превышающая территорию Кипра и составляющая примерно треть Бельгии. Это первый случай с 2006 года, когда лесные пожары в ЕС превысили отметку в миллион гектаров. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году – тогда выгорело чуть менее 988 тысяч гектаров. Почти две трети всех потерь пришлись на период с 5 августа, когда, по данным EFFIS, выгорело 380 тыс. гектаров.

Основной удар стихии пришелся на Пиренейский полуостров. В Испании сгорело более 400 тыс. гектаров, а в значительно меньшей по площади Португалии – свыше 270 тыс. гектаров, что составляет около 3% территории страны. По данным правительства, в Испании этот год стал самым разрушительным по числу пожаров с 1994 года – наблюдения ведутся с 1960-х годов. Обе страны в последние недели страдают от экстремальной жары, которая иссушает леса и превращает полуостров в пепелище.

Изменение климата усиливает риск лесных пожаров, вызывая все более частые и интенсивные волны жары и засухи. Однако, по мнению ученых, ключевым фактором масштабных возгораний в Испании и Португалии остается избыток сухой растительности на заброшенных землях, а также неспособность властей принять своевременные превентивные меры. По данным EFFIS, лесные пожары также выделяют огромное количество углекислого газа, способствуя дальнейшему потеплению климата. ЕС, по прогнозам, находится на пути к новому рекорду по уровню выбросов, вызванных пожарами.

Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 753
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 449
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 2856
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского
14:29 831
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
Глава евродипломатии: «Путин получил все что хотел»
13:52 1476
Жесткий разговор России с Пашиняном
Жесткий разговор России с Пашиняном
12:08 5013
Турция предлагает модель Агдама для Украины
Турция предлагает модель Агдама для Украины наша корреспонденция; все еще актуально
04:15 9504
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе
Украинский спецназ уничтожил российских «знаменосцев» на Донбассе видео
13:12 2878
Как Москва манипулирует переговорами
Как Москва манипулирует переговорами отчет ISW
12:41 1906
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
Главу МИД Палестины высмеяли из-за армянского происхождения
12:38 3155
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
Раскулачивают Исфандияра Шарурского
12:36 3008

