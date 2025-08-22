Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского

«Путину предлагали ударить «Орешником» по Банковой, но он отказался, сказал: ни в коем случае», - заявил Лукашенко.

Он также сказал, что «для достижения мира в Украине необходимо пройти несколько этапов, главное сейчас - остановить гибель людей».

Президент Беларуси также рассказал о своем телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, во время разговора связь прервалась, после чего Трамп перезвонил снова: «Я говорю: Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор».