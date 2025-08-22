Лукашенко рассказал, как Путин отказался бить «Орешником» по Офису Зеленского

Президент России Владимир Путин «категорически отказался» наносить удар ракетой «Орешник» по Офису украинского лидера Владимира Зеленского, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Путину предлагали ударить «Орешником» по Банковой, но он отказался, сказал: ни в коем случае», - заявил Лукашенко.
Он также сказал, что «для достижения мира в Украине необходимо пройти несколько этапов, главное сейчас - остановить гибель людей».
Президент Беларуси также рассказал о своем телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, во время разговора связь прервалась, после чего Трамп перезвонил снова: «Я говорю: Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор».