В ЮАР начали расследование против российских компаний

Правительство ЮАР начало расследование по поводу вербовки южноафриканских женщин для работы на российских заводах, связанных с военным производством, сообщает Bloomberg. Существует обеспокоенность, что многие из них таким образом участвуют в военных действиях Москвы в Украине.
Российские компании набирают молодых африканских женщин для восполнения нехватки рабочей силы. Одним из основных рекрутеров является особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане, где производятся военные дроны.
В рекрутинговой кампании участвуют организации, использующие бренд БРИКС, а местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение о поставке рабочих в Алабугу.
По словам источника, знакомого с ситуацией, правительство ЮАР в настоящее время расследует действия российских компаний и их намерения. Власти Претории могут вызвать представителей российского дипломатического корпуса для дачи объяснений, сказал собеседник.