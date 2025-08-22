USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами

14:42 762

Военно-морские силы Украины нанесли удар по российскому пункту базирования дронов Форпост (Mohajer-6) на аэродроме Херсонес в Севастополе. Об этом подтвердил Генштаб ВСУ в пятницу, 22 августа.

В результате удара было уничтожено до трех беспилотников Mohajer-6 и два дрона Форпост, которые россияне использовали для разведки надводной обстановки в акватории Черного моря.

Напомним, в ночь на 21 августа сообщалось об атаке на воинскую часть Главного разведывательного управления ВС РФ в Крыму. В Сети появлялись кадры пожаров в районе аэродрома Южный на полуострове Херсонес, а также информация о поражении склада с российскими беспилотниками.

Кроме того, 21 августа силы обороны Украины нанесли удар по железной дороге российских войск в Крыму, уничтожив грузовой поезд с топливом.

