Мурсал Ибрагимов принял граждан в Гахе

22 августа начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов провёл приём граждан в Центре имени Гейдара Алиева в Гахском районе. На приёме присутствовали жители Гахского, Шекинского, Огузского, Габалинского, Загатальского и Балакенского районов.

В ходе приёма были выслушаны обращения 22 граждан, в том числе двух членов семей шехидов и трёх участников войны. Граждане обращались по вопросам прохождения действительной военной службы или трудоустройства в Госслужбу, определения места прохождения будущей срочной службы их детей и другим вопросам.

Ибрагимов выслушал каждого обратившегося и дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений была решена на месте, некоторые вопросы взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения. Обращения, не относящиеся к компетенции ГСМПВС, были направлены в соответствующие ведомства.