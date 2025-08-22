USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

В Газе голод: Израиль обвинил ООН в фальсификациях

Ситуация в области продовольственной безопасности в секторе Газа впервые была официально охарактеризована как голод. Об этом говорится в отчете Комплексной классификации продовольственной безопасности (IPC) – поддерживаемого ООН механизма мониторинга продовольственной безопасности.

IPC повысила оценку ситуации в секторе до «фазы 5» – высшего и критического уровня острой продовольственной небезопасности. По данным организации, в мухафазе Газа, включающей город и прилегающие районы, подтвержден голод. К концу сентября критическая ситуация может распространиться на Дир эль-Балах и Хан-Юнис. Сейчас более 500 тысяч человек живут в условиях, характеризующихся голодом, нищетой и смертью.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал ситуацию в Газе как «ад на земле», назвав ее «рукотворной катастрофой» и «моральным крахом человечества». Он подчеркнул, что Израиль обязан по международному праву обеспечивать население продовольствием и медикаментами, а ситуация не должна оставаться безнаказанной.

Координатор действий правительства Израиля на территориях (COGAT) отверг выводы IPC, поставив под сомнение методологию отчета. По их мнению, оценка голода основана на «неопубликованном телефонном опросе и сомнительных оценках UNRWA — агентства ООН, сотрудники которого тесно связаны с террористической организацией ХАМАС». Также, согласно COGAT, используются данные местных «некоммерческих организаций» с «абсурдными предположениями о смертности», которые даже министерство здравоохранения ХАМАС не подтверждает. Ведомство заявило, что отчет не учитывает усилия Израиля по стабилизации гуманитарной ситуации в секторе.

В свою очередь, израильский МИД обвинил IPC в подготовке «сфабрикованного на заказ отчета для обслуживания фейковой кампании ХАМАС», обвинив организацию в искажении собственных правил и игнорировании критериев для выдвижения ложных обвинений. Министерство напомнило, что за почти два года войны в сектор Газа поступило 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью.

