Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае

На саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь, приглашены президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил в пятницу помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

По словам Лю Биня, Китай в пятый раз примет у себя саммит ШОС, самый крупный с момента создания организации.

В числе иностранных лидеров, приглашенных на саммит, также президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и т.д.

В пресс-службе премьер-министра Армении подтвердили, что Никол Пашинян примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

