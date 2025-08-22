Трамп похвастался: В Вашингтоне никого не убили

В Вашингтоне за неделю не было ни одного убийства благодаря работе военнослужащих Национальной гвардии. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мэр Мюриэль Баузер должна немедленно прекратить предоставлять ложные и крайне неточные данные о преступности, иначе произойдут плохие вещи, в том числе полный и тотальный переход города под контроль федеральных властей», – отметил Трамп.

Он назвал действия гвардейцев, введенных в город 11 августа, «фантастическими».

«Как бы плохо это ни звучало, [в Вашингтоне] на этой неделе впервые на моей памяти не было ни одного убийства», – добавил американский лидер.

Ранее Трамп охарактеризовал ввод Национальной гвардии как «исторический шаг по спасению столицы», утверждая, что город был «захвачен преступниками». Решение направить военных последовало после нападения на бывшего чиновника и убийства 21-летнего стажера Конгресса. Местные власти и демократы в Конгрессе осудили действия президента. Газета The Washington Post сообщала, что Минюст начал расследование по поводу возможного искажения статистики преступности в американской столице. Мэр и другие городские чиновники утверждали, что с начала года число насильственных преступлений в Вашингтоне сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество убийств – на 11%.