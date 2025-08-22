USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Трамп похвастался: В Вашингтоне никого не убили

15:21 539

В Вашингтоне за неделю не было ни одного убийства благодаря работе военнослужащих Национальной гвардии. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мэр Мюриэль Баузер должна немедленно прекратить предоставлять ложные и крайне неточные данные о преступности, иначе произойдут плохие вещи, в том числе полный и тотальный переход города под контроль федеральных властей», – отметил Трамп.

Он назвал действия гвардейцев, введенных в город 11 августа, «фантастическими».

«Как бы плохо это ни звучало, [в Вашингтоне] на этой неделе впервые на моей памяти не было ни одного убийства», – добавил американский лидер.

Ранее Трамп охарактеризовал ввод Национальной гвардии как «исторический шаг по спасению столицы», утверждая, что город был «захвачен преступниками». Решение направить военных последовало после нападения на бывшего чиновника и убийства 21-летнего стажера Конгресса. Местные власти и демократы в Конгрессе осудили действия президента. Газета The Washington Post сообщала, что Минюст начал расследование по поводу возможного искажения статистики преступности в американской столице. Мэр и другие городские чиновники утверждали, что с начала года число насильственных преступлений в Вашингтоне сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество убийств – на 11%.

Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
16:42 257
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 932
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 3125
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 1454
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 2094
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 16:11
16:11 9052
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4484
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 2320
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1142
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 3550
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты…
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты… обновлено 16:48
16:48 2244

ЭТО ВАЖНО

Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
16:42 257
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 932
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 3125
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 1454
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 2094
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 16:11
16:11 9052
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4484
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 2320
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1142
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 3550
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты…
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты… обновлено 16:48
16:48 2244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться