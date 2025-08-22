USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Россия поможет Сирии избавиться от нулей

15:23 845

Сирийские власти планируют провести масштабную денежную реформу. Reuters сообщает, что в обращение будут введены новые банкноты с урезанным на два нуля номиналом.

Цель реформы — восстановление доверия к сирийскому фунту, который за годы войны сильно обесценился. Официальная презентация новых купюр намечена на 8 декабря (в годовщину свержения Башара Асада).

По данным агентства, в деноминации Сирии поможет Россия. Дамаск заключил контракт с российским «Гознаком» на печать новых банкнот. Соглашение было окончательно оформлено в конце июля во время визита сирийской делегации в Москву. Россия печатает сирийскую валюту уже более десяти лет, после того как санкции ЕС и США заставили Дамаск прекратить сотрудничество с европейским подрядчиком. Поставки новых банкнот из России продолжались и весной 2025 года.

Reuters отмечает, что деноминация направлена на укрепление сирийского фунта, чья покупательная способность достигла исторических минимумов на фоне 14-летнего конфликта. С 2011 года валюта потеряла более 99% стоимости: курс обвалился с 50 фунтов за доллар до почти 10 000.

Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
16:42 262
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 934
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 3129
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 1456
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 2097
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 16:11
16:11 9054
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4484
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 2323
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1142
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 3550
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты…
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты… обновлено 16:48
16:48 2247

ЭТО ВАЖНО

Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным
16:42 262
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
16:10 934
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
Алиев, Путин, Пашинян… Все собираются в Китае
15:28 3129
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Украине трагически погиб азербайджанский спортсмен
15:55 1456
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
Шпионская сеть из граждан Азербайджана в Греции
15:17 2097
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева
Совместное заявление Алиева, Бердымухамедова, Мирзиёева видео; фото; обновлено 16:11
16:11 9054
Трамп простил русским удар по американскому заводу
Трамп простил русским удар по американскому заводу горячая тема; все еще актуально
09:41 4484
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
Украинцы уничтожили в Крыму российскую базу с дронами
14:42 2323
В ЮАР начали расследование против российских компаний
В ЮАР начали расследование против российских компаний
14:37 1142
Пожар на заводе в Апшероне потушен
Пожар на заводе в Апшероне потушен фото; видео; обновлено 14:32
14:32 3550
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты…
Лукашенко: Мне до этого Путин звонил, тут обсуждается Рим, Турция, Эмираты… обновлено 16:48
16:48 2247
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться