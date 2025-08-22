Россия поможет Сирии избавиться от нулей

Сирийские власти планируют провести масштабную денежную реформу. Reuters сообщает, что в обращение будут введены новые банкноты с урезанным на два нуля номиналом.

Цель реформы — восстановление доверия к сирийскому фунту, который за годы войны сильно обесценился. Официальная презентация новых купюр намечена на 8 декабря (в годовщину свержения Башара Асада).

По данным агентства, в деноминации Сирии поможет Россия. Дамаск заключил контракт с российским «Гознаком» на печать новых банкнот. Соглашение было окончательно оформлено в конце июля во время визита сирийской делегации в Москву. Россия печатает сирийскую валюту уже более десяти лет, после того как санкции ЕС и США заставили Дамаск прекратить сотрудничество с европейским подрядчиком. Поставки новых банкнот из России продолжались и весной 2025 года.

Reuters отмечает, что деноминация направлена на укрепление сирийского фунта, чья покупательная способность достигла исторических минимумов на фоне 14-летнего конфликта. С 2011 года валюта потеряла более 99% стоимости: курс обвалился с 50 фунтов за доллар до почти 10 000.